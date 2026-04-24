افزایش سهمیه ایران در لیگ نخبگان آسیا

افزایش سهمیه ایران در لیگ نخبگان آسیا
با تصمیم جدید AFC برای افزایش تیم‌های لیگ قهرمانان آسیا از ۲۴ به ۳۲ تیم، سهمیه ایران در لیگ نخبگان افزایش یافت و از این فصل دو تیم ایرانی مستقیماً راهی مرحله گروهی می‌شوند.

به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) دقایقی پیش جدول جدید سهمیه‌بندی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا (نخبگان و لیگ قهرمانان ۲) را منتشر کرد که بر اساس آن، افزایش تعداد تیم‌ها از ۲۴ به ۳۲ تیم از همین فصل اجرایی خواهد شد؛ تصمیمی که پیش‌تر اعلام شده بود به دلیل فشردگی تقویم مسابقات و برگزاری جام ملت‌های آسیا با یک فصل تأخیر اعمال می‌شود.

طبق این تغییر، سهمیه ۱+۱ ایران در لیگ نخبگان دستخوش تحول شده و به دو سهمیه مستقیم در مرحله گروهی تبدیل شده است. این اتفاق یک امتیاز مهم برای فوتبال ایران به شمار می‌رود، چرا که علاوه بر افزایش شانس موفقیت نمایندگان، زمینه دریافت پاداش‌های مالی بیشتر را نیز فراهم می‌کند.

همچنین با توجه به برتری ایران نسبت به قطر در رده‌بندی AFC، سهمیه کشورمان در فصل ۲۰۲۷-۲۸ نیز افزایش خواهد یافت و ایران سه سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان خواهد داشت؛ موضوعی که جایگاه لیگ برتر خلیج فارس را در سطح قاره تقویت می‌کند.

بر اساس اعلام قبلی دبیرکل فدراسیون فوتبال، استقلال، تراکتور و سپاهان گزینه‌های اصلی نمایندگی ایران هستند که با تغییر جدید، سهمیه غیرمستقیم تراکتور به سهمیه مستقیم تبدیل می‌شود. در صورت تأیید نهایی سازمان لیگ، تراکتور بدون حضور در مرحله پلی‌آف، کار خود را از مرحله گروهی آغاز خواهد کرد؛ مرحله‌ای که در دو فصل اخیر برای نمایندگان ایران با ناکامی همراه بوده است.

در سایر کشورها، عربستان با شش سهمیه آسیایی (سه سهمیه مستقیم و دو پلی‌آف در لیگ نخبگان و یک سهمیه در لیگ قهرمانان ۲) بیشترین سهم را دارد. امارات ۳+۱ سهمیه در منطقه غرب در اختیار دارد و قطر نیز سه نماینده مستقیم در مرحله گروهی خواهد داشت.

افزایش سهمیه ایران در لیگ نخبگان آسیا

نتایج نمایندگان ایران در فصل پیش‌رو در تعیین سهمیه فصل ۲۰۲۸-۲۹ تأثیرگذار خواهد بود و از این رو، مسئولیت مهمی بر دوش سه نماینده احتمالی کشور قرار دارد. با این حال، فدراسیون فوتبال ایران هنوز به‌صورت رسمی اسامی نمایندگان را اعلام نکرده و همه در انتظار اطلاعیه نهایی هستند.

