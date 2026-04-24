قایدی پس از درخشش به ترکیب اصلی النصر بازگشت

به گزارش ایلنا، مهدی قایدی که در دو بازی دوستانه اخیر تیم ملی مقابل کاستاریکا و پاناما حضور تعویضی داشت و برابر کاستاریکا یک گل تماشایی زد، پس از بازگشت به امارات نیز چند هفته به‌عنوان بازیکن جانشین برای النصر به میدان رفت. با این حال، دو پاس گل حساس او در لحظات پایانی دیدارهای اخیر برابر الوحده و الظفره، باعث شد جایگاهش در ترکیب اصلی بازگردد.

ستاره ایرانی النصر که در ۱۶ مسابقه این فصل لیگ امارات چهار گل و سه پاس گل ثبت کرده، امشب پس از دو ماه دوباره در جمع ۱۱ بازیکن اصلی تیمش قرار می‌گیرد و امیدوار است مقابل الجزیره عملکردی درخشان داشته باشد.

دیدار النصر و الجزیره از ساعت ۲۰:۱۵ در ورزشگاه آل‌مکتوم برگزار می‌شود. این مسابقه یکی از دیدارهای هفته بیست‌وسوم لیگ امارات است و نتیجه آن تغییری در رتبه ششم النصر ایجاد نخواهد کرد.

