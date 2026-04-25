کاراگر: چلسی بیشتر از مربی جدید، به مالک جدید نیاز دارد
جیمی کاراگر با انتقاد شدید از مدیریت چلسی پس از اخراج لیام روزنیور، عملکرد مالکان جدید را «شکست مطلق» توصیف کرد و آنها را عامل اصلی بحران این باشگاه دانست.
به گزارش ایلنا، پس از جدایی لیام روزنیور ــ پنجمین سرمربی چلسی در چهار سال اخیر ــ جیمی کاراگر، مدافع پیشین لیورپول و کارشناس فعلی فوتبال، حمله تندی به مالکان باشگاه انجام داد و مدیریت آنها را زیر سؤال برد.
کاراگر معتقد است دوران مالکیت «بلوکو» به رهبری تاد بولی و بهداد اقبالی، باشگاهی که زمانی «ماشین جامگیری» بود را به «آزمایشی پرهزینه و شکستخورده» تبدیل کرده است. او تأکید دارد با وجود هزینهکرد بیش از ۱.۷۵ میلیارد یورو از زمان خرید باشگاه در سال ۲۰۲۲، نهتنها پیشرفتی حاصل نشده بلکه عملکرد ورزشی تیم افت کرده و بیثباتی روی نیمکت و در فهرست بازیکنان افزایش یافته است.
او در ستون خود در روزنامه تلگراف نوشت: «مالکان چلسی یک ماشین جامگیری را به یک آزمایش شکستخورده تبدیل کردهاند. اخراج روزنیور نماد مدیریت افتضاحی است که یک باشگاه موفق را از هم پاشیده است.»
کاراگر خروج پیاپی مربیان را نشانه بحرانی عمیقتر دانست و افزود: «وقتی پنجمین سرمربی در چهار سال جدا میشود، یعنی مشکل فقط مربی نیست. چلسی به همان اندازه که به مربی جدید نیاز دارد، به مالک جدید هم احتیاج دارد. دوران بلوکو یک شکست مطلق بوده؛ نمونهای از ترجیح نمایش بر محتوا.»
به باور او، مشکل اصلی در ساختار مدیریتی باشگاه است؛ جایی که مربیان بهعنوان مهرههایی مصرفی دیده میشوند و تمرکز بیش از حد بر قراردادهای بلندمدت و ملاحظات مالی، جایگزین ثبات فنی و هماهنگی تیمی شده است. کاراگر همچنین مدل جذب بازیکن را مورد انتقاد قرار داد و گفت این رویکرد باعث دور شدن مربیان باتجربه و آسیبپذیری مربیان جوانی مانند روزنیور شده است.
او تأکید کرد: «مالکان میخواستند چلسی را متفاوت از دوران آبراموویچ اداره کنند و موفق هم شدند؛ حالا باشگاه با هزینهای سنگین، موفقیت کمتر، هیبت کمتر و سودآوری پایینتری دارد.»
کاراگر درباره انتخاب روزنیور نیز گفت از ابتدا مشخص بود که آینده روشنی در انتظار او نیست: «از لحظه انتصابش، بحث بر سر زمان پایان کارش بود نه احتمال آن. او در موقعیتی قرار گرفت که تقدیرش این بود زنده بلعیده شود.»
اکنون چلسی در حالی به دنبال سرمربی جدید است که باید با فهرستی پرتعداد از بازیکنان، محدودیتهای مدیریتی و فشارهای مالی کنار بیاید. در آستانه پنجره نقلوانتقالات، احتمال فروش برخی ستارهها مطرح شده و همزمان نارضایتی هواداران نیز رو به افزایش است.