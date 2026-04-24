دیزربی: از توهینهای نژادپرستانه به دانسو آزرده شدم
سرمربی تاتنهام پیش از دیدار با ولوز، ضمن ارائه آخرین وضعیت مصدومان تیمش، توهینهای نژادپرستانه علیه کوین دانسو را محکوم کرد و از عملکرد او تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، تاتنهام در حالی در ورزشگاه مولینکس به مصاف ولوز میرود که هنوز در سال جاری میلادی موفق به کسب پیروزی در لیگ برتر نشده و با تنها دو امتیاز فاصله نسبت به وستهام، همچنان در منطقه سقوط قرار دارد. این تیم هفته گذشته مقابل برایتون به تساوی ۲-۲ رسید و حالا به دنبال کسب نتیجهای حیاتی برای بقاست.
روبرتو دیزربی در نشست خبری پیش از این مسابقه، ابتدا درباره وضعیت مصدومان تیمش توضیح داد. او درباره دستینی اودوگی گفت: «او دچار مشکل عضلانی است و فکر نمیکنم فردا بتواند بازی کند. شنبه عملکرد فوقالعادهای داشت، بهویژه در نیمه اول. اسپنس و سوزا در دسترس هستند و امیدوارم اودوگی برای بازی هفته آینده در ویلا پارک برگردد.»
دیزربی درباره جیمز مدیسون نیز اظهار داشت: «او هنوز آماده بازی نیست و این هفته کمی احساس درد داشت، هرچند شدید نبود. فردا روی نیمکت خواهد بود چون حضورش، چه بازی کند چه نکند، برای تیم اهمیت دارد. او یک رهبر مثبت در رختکن است.»
سرمربی ایتالیایی درباره وضعیت ویکاریو هم گفت: «او برای این بازی در دسترس نیست، اما امیدوارم از دوشنبه تمرینات را آغاز کند. آنتونین عملکرد خوبی داشته، اما ویکاریو بازیکن بسیار مهمی برای ماست و باید در بهترین شرایط بازگردد.»
دیزربی در ادامه به توهینهای نژادپرستانه علیه کوین دانسو پس از دیدار با برایتون پرداخت؛ اتفاقی که باشگاه آن را به پلیس گزارش داده است. او گفت: «از این اتفاق بسیار ناراحت شدم، اما دانسو باید آرام بماند و من به او افتخار میکنم. او بازی خیرهکنندهای انجام داد. یک اشتباه را در نظر نمیگیرم. او فصل آینده هم اینجا خواهد بود؛ انسانی فوقالعاده و بازیکنی بسیار توانمند است و ما خوششانس هستیم که او را داریم.»