بلیت فینال جام جهانی ۲۰۲۶، ۲.۳ میلیون دلاری شد!

به گزارش ایلنا، وب‌سایت رسمی فروش مجدد بلیت جام جهانی ۲۰۲۶ که زیر نظر فیفا فعالیت می‌کند، چهار بلیت برای دیدار فینال این رقابت‌ها در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی را با قیمتی بسیار بالا برای فروش قرار داده است.

بر اساس گزارش اسکای اسپورت، یکی از فروشندگان این چهار بلیت را با قیمت ۲.۳ میلیون دلار برای هر بلیت آگهی کرده است؛ رقمی که در مجموع ارزش این چهار بلیت را به ۹.۲ میلیون دلار می‌رساند.

با این حال، در همان دسته بلیت‌ها گزینه‌هایی با قیمت بسیار پایین‌تر نیز دیده می‌شود و برخی از آن‌ها حدود ۱۶ هزار دلار قیمت دارند. این اختلاف چشمگیر قیمت‌ها باعث افزایش انتقاد هواداران از نحوه قیمت‌گذاری بلیت‌های این دوره از جام جهانی شده است.

در هفته‌های اخیر فیفا با موجی از اعتراض‌ها روبه‌رو بوده، زیرا قوانین فعلی باعث شده واسطه‌ها بلیت‌هایی را که در ماه‌های اکتبر و دسامبر عرضه شده بودند خریداری کرده و سپس با قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار مجدد عرضه کنند. این مسئله به‌ویژه به دلیل قوانین ایالات متحده و کانادا که محدودیت چندانی برای فروش مجدد بلیت‌ها ندارند، پررنگ‌تر شده است.

فیفا در واکنش به این انتقادات بخشی از بلیت‌ها را با قیمت ۶۰ دلار در سایت رسمی خود عرضه کرد، اما بسیاری از هواداران اعلام کردند تعداد این بلیت‌ها بسیار محدود بوده و به دلیل ترافیک بالای سایت، دسترسی به آن‌ها دشوار شده است.

با وجود این حواشی، فیفا اعلام کرده تاکنون حدود ۵ میلیون بلیت فروخته شده و مرحله نهایی فروش بلیت‌ها نیز به‌زودی آغاز خواهد شد. جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن با دیدار افتتاحیه آغاز می‌شود و فینال آن نیز در ۱۹ جولای برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/