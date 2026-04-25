پایان تحقیقات درباره تصادف مرگبار ژوتا و سیلوا
به گزارش ایلنا، نتایج تحقیقات دادگاه اسپانیا درباره سانحه رانندگی که منجر به مرگ دیوگو ژوتا، مهاجم سابق، و برادر کوچکترش آندره سیلوا شد، نشان میدهد هیچ مسئولیت کیفری در این حادثه وجود ندارد.
ژوتا و سیلوا سوم جولای ۲۰۲۵ در سانحهای رانندگی در شمال اسپانیا جان خود را از دست دادند؛ زمانی که خودروی لامبورگینی آنها از مسیر بزرگراه A‑52 در نزدیکی سرنادیا خارج شد.
بر اساس بررسیهای انجامشده، دادگاه اعلام کرد ترکیدن لاستیک خودرو در هنگام سبقت گرفتن از یک وسیله نقلیه دیگر باعث از دست رفتن کنترل خودرو شده است. در ادامه خودرو با گاردریل میانی جاده برخورد کرده و دچار آتشسوزی شده است.
دادگاه عالی عدالت استان زامورا در شمالغرب اسپانیا پس از بررسی تمامی شواهد و گزارش کارشناسان تصادفات جادهای به این نتیجه رسید که نیازی به پیگیری قضایی کیفری در این پرونده وجود ندارد.
نشریه اتلتیک نیز گزارش داد که دادگاهها پس از بررسی کامل پرونده با کمک کارشناسان، در ماه نوامبر گذشته این پرونده را مختومه اعلام کردهاند.
با این حال، یکی از منابع آگاه در «دادگاه عالی عدالت کاستیلا و لیون» تأکید کرده است که بسته شدن پرونده کیفری مانع از آن نخواهد بود که افراد آسیبدیده در صورت تمایل، برای مطالبه خسارت احتمالی از طریق یک پرونده حقوقی اقدام کنند.