ترکیب احتمالی رئال مادرید و رئال بتیس
رئال مادرید پس از پایان روند چهار بازی بدون برد و غلبه دشوار بر آلاوس، حالا در فاصلهای کوتاه باید برابر بتیس قرار بگیرد؛ دیداری مهم برای کاهش فاصله با بارسلونا در صدر جدول.
به گزارش ایلنا، ماه آوریل برای رئال مادرید همراه با حذف از لیگ قهرمانان اروپا و از دست دادن امتیاز در کورس قهرمانی لالیگا بود؛ روندی که با ثبت چهار بازی بدون پیروزی، نگرانیهایی برای تیم آلوارو آربلوا ایجاد کرد. این روند سرانجام با برد ۲-۱ و نهچندان مقتدرانه برابر آلاوس در سانتیاگو برنابئو متوقف شد.
تنها ۷۲ ساعت پس از این پیروزی، رئال باید در ورزشگاه لا کارتوخا به مصاف بتیسی برود که برای کسب سهمیه اروپایی میجنگد. این دیدار فرصتی است تا مادریدیها حداقل برای یک شب فاصله خود با بارسلونا را به ۶ امتیاز کاهش دهند و فشار را بر صدرنشین افزایش دهند. با این حال، فشردگی مسابقات چالشهایی جدی برای کادر فنی ایجاد کرده و چند بازیکن نیز از نظر بدنی در وضعیت ایدهآل نیستند.
در ترکیب بتیس، جونیور فیرپو تنها غایب قطعی است و وضعیت دیگو یورنته و آنخل اورتیس مشخص نیست. همچنین احتمال دارد آیتور رویبال و والنتین گومز پس از برد ۳-۲ مقابل خیرونا استراحت کنند.
در سوی مقابل، با توجه به نزدیکی بازیها، انتظار میرود رئال مادرید بهویژه در خط دفاعی دچار تغییرات شود. ادر میلیتائو به دلیل مصدومیت همسترینگ فصل را از دست داده و آردا گولر نیز پس از آسیبدیدگی مقابل آلاوس، وضعیت نامشخصی دارد. تیبو کورتوا، رودریگو و رائول آسنسیو نیز دیگر غایبان مادریدیها در این بازی خواهند بود.
ترکیب احتمالی رئال بتیس:
والس؛ بیرین، بارترا، ناتان، رودریگز، امرابت، روکا؛ آنتونی، فورنالس، ازلزولی؛ هرناندز
ترکیب احتمالی رئال مادرید:
لونین؛ کارواخال، رودیگر، هویسن، گارسیا؛ والورده، بلینگام، شوامنی، دیاز؛ امباپه، وینیسیوس جونیور