سیمئونه: فقط به بیلبائو فکر میکنم، نه آرسنال
سرمربی اتلتیکومادرید پیش از دیدار با اتلتیک بیلبائو تأکید کرد تمرکزش کاملاً روی بازی لالیگاست و فعلاً به نیمهنهایی لیگ قهرمانان مقابل آرسنال فکر نمیکند.
به گزارش ایلنا، دیگو پابلو سیمئونه در آستانه میزبانی از اتلتیک بیلبائو در ورزشگاه متروپولیتانو، در نشست خبری حاضر شد؛ دیداری که چند روز پیش از بازی حساس برابر آرسنال در نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار میشود.
او درباره اهمیت بازی با بیلبائو گفت: «برای ما همه مسابقات اهمیت یکسانی دارند. بیلبائو تیمی با بازیکنان باکیفیت است که با روحیه خوبی میآید و تلاش میکنیم بازی را به سمتی ببریم که بتوانیم به آنها ضربه بزنیم.» سیمئونه تأکید کرد پیش از مسابقهای بزرگ مانند لیگ قهرمانان، ارائه یک عملکرد خوب اهمیت زیادی دارد.
سرمربی اتلتیکو درباره یان اوبلاک گفت: «او دقیقاً همان چیزی است که برای ما معنا دارد. اولین بازیاش را در الچه انجام داد و حالا دوباره بازی میکند. خواهیم دید چگونه پاسخ میدهد، اما مثل همیشه به او اعتماد داریم.»
سیمئونه در پاسخ به این سؤال که چقدر به آرسنال فکر میکند، با قاطعیت گفت: «صفر.» او افزود فضای رختکن بسیار مثبت است و بازیکنان میدانند برای چه هدفی میجنگند، بهویژه پس از از دست دادن جام حذفی.
درباره وضعیت مصدومان نیز توضیح داد: «هانکو همچنان در حال ریکاوری است، سورلوث شرایط بهتری دارد و لوکمن برای بازی فردا آماده نیست.»
او در پایان با اشاره به رقابت در جدول لالیگا گفت تیمش تمرکز را روی نزدیکترین رقبا گذاشته و هدفش این است که تا پایان فصل در تمامی رقابتها بجنگد.