فراتر از یک انسان معمولی
افشای راز تفاوت ژنتیکی رونالدو با سایر بازیکنان در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶
اسطوره رئال مادرید، ویژگی منحصربهفردی را شناسایی کرده است که به کریستیانو رونالدو اجازه میدهد در آستانه ششمین حضورش در جام جهانی، همچنان به عنوان یک نیروی مسلط در فوتبال جهان باقی بماند.
به گزارش ایلنا، رونالدو در حال آمادهسازی خود برای ثبت یک رکورد تاریخی در تابستان امسال است تا به اولین بازیکنی تبدیل شود که در ۶ دوره مختلف جام جهانی حضور یافته است. با وجود نگرانیهای موجود در مورد سن و سال او، کاپیتان پرتغالی بهرهوری در سطح نخبگان را در لیگ حرفهای عربستان حفظ کرده و در ۲۵ بازی این فصل، آمار ۲۴ گل و ۲ پاس گل را به ثبت رسانده است. آمادگی او نقشی حیاتی در حفظ النصر در صدر جدول داشته است؛ تیمی که در حال حاضر با ۸ امتیاز اختلاف نسبت به رقیب خود، الهلال، در رتبه اول قرار دارد.
هیرو که سابقه همکاری نزدیکی با این مهاجم در ریاض را دارد، معتقد است وضعیت جسمانی و تابآوری ذهنی رونالدو در فوتبال مدرن همچنان بیرقیب است. ملیپوش سابق اسپانیا معتقد است تا زمانی که این مهاجم از مصدومیتهای جدی دوری کند، حضور او در لیست تیم روبرتو مارتینز غیرقابل انکار است.
هیرو در گفتگو با شبکه مصری «آن اسپورت» درباره تداوم آمادگی و تناسب اندام این کاپیتان گفت:«من معتقدم کریستیانو رونالدو هنوز توانایی رقابت در بالاترین سطح را دارد. آنچه او تا به اینجا در سطح باشگاهی و ملی نشان داده، به وضوح این موضوع را ثابت میکند. من هیچ دلیلی برای کنار گذاشتن کریستیانو از جام جهانی نمیبینم، تا زمانی که او فرم بدنی خود را حفظ کند و به عملکرد در این سطح ادامه دهد.»
او در ادامه افزود:«درست است که سن و مصدومیتهای احتمالی میتوانند تاثیرگذار باشند، اما کریستیانو به مراقبت بسیار ویژه از بدنش و آمادگی همیشگی شهرت دارد. من مطمئن هستم که او کمک زیادی به پرتغال خواهد کرد و در جام جهانی عملکرد خوبی خواهد داشت.»
الگویی منحصربهفرد از نظم و انضباط
تحسین هیرو ناشی از مشاهده روتین روزانه و انگیزه رقابتی است که به رونالدو اجازه داده رکوردشکنی کرده و ۱۴۳ گل در ۲۲۶ بازی ملی برای کشورش به ثمر برساند. کاپیتان سابق رئال مادرید تاکید کرد که اشتهای این مهاجم برای موفقیت، با وجود ویترین افتخارات گسترده و وضعیت پیشکسوت بودنش، هرگز کاهش نیافته است.
هیرو با تشریح جزئیات ویژگی خاصی که برنده پنج توپ طلا را از همتایانش متمایز میکند، اضافه کرد:«کار کردن با کریستیانو رونالدو از هر نظر یک تجربه استثنایی است. ما فقط درباره یک بازیکن بزرگ حرف نمیزنیم، بلکه درباره یک الگوی منحصربهفرد از حرفهایگری و نظم صحبت میکنیم. آنچه واقعاً او را متمایز میکند، اشتیاق همیشگی اوست. او با وجود سنش، هنوز همان تمایل برای پیروزی، گلزنی و پیشرفت را دارد.»
اولین چالش در هیوستون
پرتغال رقابتهای خود در گروه K را روز ۱۷ ژوئن در ورزشگاه NRG مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز میکند و پس از آن به مصاف ازبکستان و کلمبیا خواهد رفت. تمرکز فوری رونالدو بر حفظ ریتم گلزنی دقیق خود خواهد بود، چرا که هدف او ورود به مسابقات به عنوان نقطه ثقل تیم ملی است. با توجه به فرم فعلی او در لیگ و نقش رهبریاش، او همچنان جدیترین تهدید برای خط دفاعی رقیبان در آستانه این رویداد بزرگ محسوب میشود.