مدافع مصدوم پرسپولیس جریمه شد

به گزارش ایلنا، یعقوب براجعه، مدافع راست پرسپولیس که به دلیل شکستگی پا در تمرینات غایب است، پس از احضار به کمیته انضباطی باشگاه با جریمه مالی سنگینی مواجه شد. براجعه علت این مصدومیت را «افتادن وزنه» روی پایش عنوان کرده بود، اما مدیران باشگاه تشخیص دادند این اتفاق در جریان فعالیتی خارج از چارچوب تمرینات رسمی و انفرادی تیم رخ داده است.

بر این اساس، براجعه به کسر ۲۰ درصد از مبلغ قراردادش محکوم شد که ۱۰ درصد آن قطعی و ۱۰ درصد دیگر به صورت تعلیقی است؛ جریمه‌ای مشابه آنچه پیش از این برای میلاد محمدی و سروش رفیعی نیز در نظر گرفته شده بود.

این مدافع جوان به دلیل شدت آسیب‌دیدگی احتمالا تا سه ماه از میادین دور خواهد بود و حتی پس از پایان جام جهانی نیز شرایط بازگشت به تمرینات گروهی پرسپولیس را نخواهد داشت.

