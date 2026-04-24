به گزارش ایلنا، آینده روبرت لواندوفسکی همچنان به شکل یک معمای کامل باقی مانده است. به نظر می‌رسد این بازیکن در بارسا از چشم فلیک افتاده است (او حتی یک دقیقه هم مقابل سلتاویگو بازی نکرد) و ممکن است در تابستان امسال از این تیم جدا شود. ایتالیا پرتکرارترین مقصدی است که از آن یاد می‌شود، اما خود بازیکن گزینه‌هایش را باز نگه داشته است.

آینده او در نیوکمپ نامطمئن به نظر می‌رسد. سن او (که در ماه آگوست ۳۸ ساله می‌شود) در کنار دستمزد بالای او در هر فصل، پرداخت هزینه‌هایش را برای بارسا دشوار کرده است. بنابراین، او یا باید کاهش حقوق قابل توجهی را بپذیرد یا مجبور به ترک باشگاه خواهد بود؛ و ایتالیا کشوری است که بیشترین تمایل را برای جذب او نشان داده است.

در هفته‌های اخیر، شایعاتی درباره یک وضعیت پیچیده به گوش می‌رسد: نبردی میان دو باشگاه بزرگ سری آ برای به دست آوردن او؛ آث میلان و یوونتوس. هر دو باشگاه با آگاهی از محدودیت‌های مالی خود، از داشتن یک گلزن بالفطره در فهرست خود خوشحال خواهند شد؛ بازیکنی که ممکن است تمایلی به ترک اروپا نداشته باشد.

در جریان یک رویداد خیریه که توسط «واتووگانگ»، تولیدکننده محتوای لهستانی، سازماندهی شده بود، دقیقاً در مورد همین موضوع از او سوال شد. هدف این استریم جمع‌آوری کمک مالی برای بنیاد «مبارزان سرطان» بود. از لواندوفسکی پرسیده شد که آیا میلان را ترجیح می‌دهد یا یوونتوس، و بازیکن فعلی بارسلونا با زیرکی پاسخ داد:

«می‌دانید چیست؟ به‌زودی با هم صحبت خواهیم کرد.»

او نه این موضوع را تایید و نه تکذیب می‌کند. آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که آینده او در فوتبال ایتالیا رقم خواهد خورد و یوونتوس اولین باشگاهی بوده که وارد عمل شده است. طبق گزارش «توتواسپورت»، باشگاه تورینی پیش از این پیشنهاد اولیه خود را به بازیکن ارائه داده و دستمزد خالص ۶ میلیون یورو در هر فصل را به او پیشنهاد کرده است. باید منتظر ماند و دید که آیا آث میلان هم به این مزایده خواهد پیوست یا خیر.

