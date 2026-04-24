مهمترین نقل و انتقال پرسپولیس
استخدام افتخاری یک قهرمان
حسین محمدی، جانباز سرافراز جنگ تحمیلی به عنوان کارمند افتخاری به پرسپولیس میپیوندد.
به گزارش ایلنا، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، روز گذشته به دیدار حسین محمدی، جانباز سرافراز جنگ تحمیلی رفت؛ محمدی کسی است که در جریان حملات دشمن آمریکایی-صهیونی، هر دو دست و پایش را پای لانچر، فدای میهن کرد.
در این ملاقات، حدادی با ابراز احترام و قدردانی از فداکاریهای این جانباز عزیز، اعلام کرد که باشگاه پرسپولیس قصد دارد بهصورت عملی از او حمایت کند. طبق تصمیم اتخاذشده، قرار است حسین محمدی به عنوان کارمند افتخاری به مجموعه باشگاه بپیوندد تا سهم کوچکی در جبران رنجها و خدمات او ادا شود.
حدادی در سخنان خود خطاب به محمدی گفت: شما شاید مانند برخی افراد در شبکههای اجتماعی دنبالکننده زیادی نداشتید و در قالب چهره مشهور دیده نمیشدید، اما در لحظههای مهم، انتخاب شما دفاع از وطن بود؛ انتخابی که به جانبازی منتهی شد. مردم ایران همیشه قدردان شما و دیگر ایثارگران هستند و ما نیز خود را وامدار این ازخودگذشتگیها میدانیم.