قیصر جدید گواردیولا در منچسترسیتی
او مثل شکسپیر حرف نمیزند اما در حال پیشرفت است
مدافع میانی و ازبکستانی منچسترسیتی پس از شروعی دشوار در ورزشگاه اتحاد، اکنون به یکی از ستارههای تغییرناپذیر و ارکان اصلی ترکیب تیم پپ گواردیولا تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، ماجراجویی عبدالقادر خوسانوف (متولد ۲۹ فوریه ۲۰۰۴ در تاشکند) در منچسترسیتی شروع خوبی نداشت. مبلغ ۴۰ میلیون یورویی که آنها به لانس پرداخت کردند، به بار سنگینی روی دوش او تبدیل شد.
اولین بازی او مقابل چلسی، علیرغم اینکه با پیروزی ۳-۱ به پایان رسید، کمکی به بهبود اوضاع نکرد؛ او تنها در عرض چهار دقیقه، یک گل به حریف هدیه داد و یک کارت زرد دریافت کرد. عدم تسلط او به زبان نیز شرایط را دشوارتر میکرد. پپ گواردیولا در آن زمان برای کماهمیت جلوه دادن اشتباه او به شوخی گفت:«او انگلیسی صحبت نمیکند، بنابراین من با او حرف نزدم. او حالش خوب خواهد شد. مجبورم برای ارتباط با او روسی یا ازبکی یاد بگیرم...»
او بازگشتی تماشایی داشت. در دومین بازی خود که در جام حذفی بود، مقابل لیتون اورینت گلزنی کرد. ناگهان او به یک بازیکن ثابت تبدیل شد و نخستین تمجیدهای گواردیولا را برانگیخت:
«او مقابل چلسی، اورینت، نیوکاسل، رئال مادرید و لیورپول بسیار خوب بازی کرد. او میتواند در آینده بازیکن بزرگی شود. پتانسیل بالایی دارد؛ به طرز باورنکردنی سریع است و کنترل توپ عالی دارد. او باید تصمیمگیریهایش را بهبود ببخشد، اما این فقط مسئله زمان و سن است.»
مدت کوتاهی پیش از آنکه این ملیپوش ازبک در تساوی مقابل برایتون (۲-۲) گل به خودی بزند و در بازی جام حذفی مقابل بورنموث در بین دو نیمه تعویض شود (او در دقیقه ۳۷ کارت زرد گرفته بود)، پپ تاکید کرد:
«چیزی که دوست دارم این است که او همین حالا در منچسترسیتی بسیار محبوب است. امروز بدون کیف لوازم شخصی، بدون هیچچیز سفر کرد. او آمده است تا فوتبال بازی کند.»
پس از آن، دوران طولانی نیمکتنشینی آغاز شد. خوسانوف ۱۲ بازی متوالی را بدون بازی کردن سپری کرد. در واقع، او تا پیش از پایان فصل تنها ۶۱ دقیقه در یک بازی دیگر به میدان رفت: پیروزی ۶-۰ مقابل العین در جام جهانی باشگاهها.
مصدومیت مچ پا که باعث غیبت او در هفت بازی شد، ورود او به ترکیب اصلی در ابتدای فصل را با مشکل مواجه کرد. او تا سال نو میلادی تنها ۱۱ بازی انجام داد. با این حال، در سال ۲۰۲۶ او به مهرهای ثابت در ترکیب اصلی تبدیل شده است. او در ۲۴ بازی از ۲۶ بازی سیتی حضور داشته و در ۱۹ مورد آنها فیکس بوده است. علاوه بر این، او در ۹ مسابقه متوالی به صورت کامل و ۹۰ دقیقهای بازی کرده است.
سرعت او (که گواردیولا از آن برای مهار وینیسیوس استفاده کرد) و پاسهای بلندش، جایزه «بهترین بازیکن ماه» مارس منچسترسیتی را برای او به ارمغان آورد. او حتی در یادگیری زبان انگلیسی هم پیشرفت کرده است. گواردیولا با خنده در این باره گفت:
«او مثل ویلیام شکسپیر حرف نمیزند، اما مدام در حال بهتر شدن است! و او میفهمد که ما چه میخواهیم.»
سرمربی سیتی پیش از این در ماه فوریه هشدار داده بود:
«او بسیار باهوش است. من معمولاً فکر میکنم او آنقدر از نظر بدنی قوی و سریع است که نمیتواند فکر کند، اما دقیقاً برعکس است؛ او همیشه تصمیمات درستی میگیرد. او به شکل باورنکردنی سریع است. بازپسگیریهای توپ یکی از ویژگیهای بارز اوست.»
در پیروزی مقابل برنلی (۰-۱)، او علاوه بر حضور همهجانبه در بازیسازی با دقت پاس ۹۴ درصد، هفت بازپسگیری توپ و پنج دفع توپ داشت و بالاتر از همه، یک کنش دفاعی حیاتی در حد گلزنی انجام داد. دقیقه ۸ بود و در حالی که بازی ۰-۱ دنبال میشد، این مدافع ازبک خود را پرتاب کرد تا شلیک از فاصله نزدیک «کیلیندشی هارتمن» را در موقعیت تکبهتک با دوناروما مسدود کند.
حتی به نظر میرسد ارلینگ هالند نیز شیفته «قیصر» جدید گواردیولا شده است:
«فوقالعاده بوده است. نقل مکان به یک کشور جدید بدون دانستن زبان اصلاً آسان نیست. دشوار است که با فشارها کنار بیایی، آن هم در حالی که اولین بازیکن ازبکستانی هستی که در لیگ برتر بازی میکند.»