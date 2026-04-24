به گزارش ایلنا، تورو فلورس در ایالات متحده با دردسر جدی روبرو شده است. این فوتبالیست سابق آرژانتینی که سابقه بازی در تیم‌های ولز سارسفیلد، دپورتیوو لاکرونیا، لاس‌پالماس و مایورکا را در کارنامه دارد، به همراه سرجیو برتی، سرجیو زاراته و نوربرتو اورتگا سانچز در لاس‌وگاس به دلیل بدهی‌های ادعایی در تفریحگاه «رزورتس ورلد لاس‌وگاس» مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است. مجموع مبلغ این شکایت به ۲.۶ میلیون دلار می‌رسد و این پرونده می‌تواند منجر به توقیف اموال و محدودیت‌های مسافرتی به ایالات متحده برای این چهار بازیکن سابق شود.

به گزارش روزنامه آرژانتینی «لا ناسیون»، این چهار نفر بین ماه‌های ژانویه و آوریل ۲۰۲۵ «مارکر» (ابزارهای اعتباری مخصوص شرط بندی) دریافت کرده بودند. مشکل زمانی آغاز شد که «رزورتس ورلد لاس‌وگاس» تلاش کرد این اعتبارات را نقد کند، اما مبالغ مذکور پرداخت نشد. در این دادخواست، جزئیات بدهی‌ها به این شرح آمده است: ۵۰۱,۰۰۰ دلار برای برتی، ۵۰۰,۵۰۰ دلار برای فلورس، ۱,۰۰۲,۰۰۰ دلار برای زاراته و ۶۲۶,۰۰۰ دلار برای اورتگا سانچز.

شکایت در ایالات متحده

بدهی‌های ناشی از شرط بندی که در خارج از کشور ایجاد شده‌اند، نمی‌توانند منجر به جریمه در آرژانتین شوند، با این حال ایالات متحده می‌تواند مجوز توقیف اموال این فوتبالیست‌های سابق را صادر کند. بنابراین، مسیر قانونی در لاس‌وگاس همچنان باز است، جایی که این تفریحگاه مدعی دریافت پولی است که می‌گوید پس از آن تراکنش‌های اعتباری، پرداخت نشده باقی مانده است.

«لا ناسیون» همچنین توضیح می‌دهد که این بازیکنان سابق توسط مدیر برنامه‌های خود، ماکسیمیلیانو پالرمو، به لاس‌وگاس دعوت شده بودند؛ کسی که گفته می‌شود هزینه‌های سفر، اقامت و غذای آن‌ها را پوشش داده است. او همچنین گزارش شده که در جریان این بازدید که اکنون به دادگاه‌های آمریکا کشیده شده، یک کوپن تبلیغاتی برای این تفریحگاه به آن‌ها داده بود.

