این مصدومیت بیش از حد دردناک است

به گزارش ایلنا، لامین یامال به شدت تحت تأثیر مصدومیت همسترینگ قرار گرفته است که روز چهارشنبه در جریان تقابل با سلتاویگو در ورزشگاه نیوکمپ گریبان‌گیر او شد. این آسیب‌دیدگی او را ناچار می‌کند تا باقی‌مانده مسابقات این فصل را در بارسلونا از دست بدهد، هرچند که او برای همراهی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی به مرز آمادگی خواهد رسید. محصول آکادمی بارسلونا احساسات خود را در پستی که بعدازظهر امروز در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت، ابراز کرد.

لامین اظهار داشت:

«این مصدومیت در همان لحظه‌ای که بیش از هر زمان دیگری می‌خواستم در میدان باشم، من را خانه‌نشین کرد و این بیش از آن چیزی که کلمات بتوانند توصیف کنند، دردناک است. دردناک است که نمی‌توانم در کنار هم‌تیمی‌هایم بجنگم و نمی‌توانم زمانی که تیم به من نیاز دارد، کمک کنم. اما من به آن‌ها ایمان دارم و می‌دانم که در هر مسابقه تمام توان خود را به کار خواهند بست. من آنجا خواهم بود، حتی اگر از کنار زمین باشد؛ حمایت می‌کنم، تشویق می‌کنم و مانند هر بازیکن دیگری آن‌ها را به جلو هل می‌دهم. این پایان راه نیست، بلکه فقط یک وقفه است. من قوی‌تر و مشتاق‌تر از همیشه برخواهم گشت و فصل آینده حتی بهتر خواهد بود. ممنون از پیام‌هایتان و زنده باد بارسا.»

پست او بلافاصله با هزاران واکنش روبرو شد که بسیاری از آن‌ها از سوی هم‌تیمی‌هایش بود. فرمین لوپز، مارک برنال، فران تورس و مارک کاسادو از جمله بازیکنانی بودند که به صورت علنی او را تشویق کردند، همان‌طور که ساعت‌ها قبل به صورت خصوصی این کار را انجام داده بودند.

بازیکنان دیروز چهارشنبه در رختکن و همچنین زمانی که او بلافاصله پس از تبدیل کردن پنالتی منجر به پیروزی و کسب سه امتیاز مقابل سلتاویگو روی زمین افتاد، از او حمایت کردند. او دقیقاً در لحظه زدن ضربه دچار مصدومیت شد. او همچنین صبح امروز در محل تمرین تیم، جایی که تحت آزمایش‌های پزشکی قرار گرفت و آسیب‌دیدگی همسترینگ پای چپش تایید شد، غرق در حمایت اطرافیان بود. فوتبالیست جوان اهل روکا فوندا برای بهبودی از این مصدومیت، تحت درمان محافظه‌کارانه قرار خواهد گرفت.

لامین ۱۸ ساله مهره‌ای کلیدی در سیستم هانسی فلیک محسوب می‌شود و این سرمربی باید برای ۶ مسابقه باقی‌مانده لالیگا، تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کند. بارسا بر روی نهایی کردن قهرمانی در لیگ تمرکز کرده است و باید این مسیر را بدون ستاره خود طی کند. کاتالان‌ها در حال حاضر ۹ امتیاز از رئال مادرید پیش هستند و ال‌کلاسیکو نیز در تاریخ ۱۰ می در نیوکمپ برگزار خواهد شد. با این حال، این بال هجومی برای مسابقات جام جهانی در دسترس خواهد بود.

انتهای پیام/