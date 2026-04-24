مجیدی: مقابل بهترین تیم لیگ بازی کردیم

به گزارش ایلنا، تیم البطائح که هدایت آن را فرهاد مجیدی بر عهده دارد، در هفته بیست‌وسوم لیگ برتر امارات با نتیجه ۲ بر صفر برابر العین، صدرنشین مسابقات، شکست خورد. در این دیدار کوجو لابا در دقیقه ۶ از روی نقطه پنالتی گل نخست العین را به ثمر رساند و در دقیقه ۵۲ نیز مروان فهد، مدافع البطائح، به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا گل دوم رقم بخورد.

مجیدی پس از این مسابقه گفت: «این برد را به العین تبریک می‌گویم. آن‌ها شایسته قهرمانی در لیگ هستند و گل زودهنگام کار ما را بسیار سخت کرد. ما مقابل بهترین تیم لیگ بازی کردیم.»

او در ادامه افزود: «سعی کردیم با کمترین اشتباه بازی کنیم و از نظر دفاعی عملکرد بدی نداشتیم، اما در خط حمله با مشکل مواجه بودیم و نتوانستیم از موقعیت‌های خود استفاده کنیم.»

سرمربی البطائح درباره ادامه فصل نیز گفت تمرکز تیمش روی دیدار آینده مقابل دبا الفجیره، تیم قعرنشین جدول، است؛ مسابقه‌ای که برای شاگردان او اهمیت زیادی دارد.

البطائح در حال حاضر با ۱۹ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول لیگ برتر امارات قرار دارد و تنها یک پله با منطقه سقوط فاصله دارد. این تیم در سه هفته پایانی فصل برای بهبود جایگاه خود تلاش خواهد کرد.

انتهای پیام/