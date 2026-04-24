به گزارش ایلنا، بحث حضور نیمار در جام جهانی همچنان داغ است و هربار کارلو آنچلوتی مقابل خبرنگاران قرار می‌گیرد محال است با سوالی درباره او مواجه نشود. در جدیدترین مصاحبه اما سرمربی ایتالیایی حجت را بر هواداران فوتبال تمام کرد تا خیال همه راحت شود.

«پیش از هر چیز باید بگویم هیچکس بازیکنی مثل نیمار را نمی‌تواند از هیچ چیزی کنار بگذارد. ما در مورد یکی از بزرگترین استعدادهای این نسل فوتبال برزیل صحبت می‌کنیم، بازیکنی که می‌تواند سرنوشت هر بازی را در یک لحظه تغییر دهد. در فوتبال اما بحث نام‌ها نیست، بلکه بحث شرایط و آمادگی بازیکنان است. اگر نیمار صد درصد آماده باشد و بتواند به تیم کمک کند، در چنین شرایطی او را در ترکیب تیم خواهید دید.»

۴۸ روز تا جام جهانی ۲۰۲۶ مانده و حالا با این صحبت‌های کارلتو، هواداران منتظر اعلام لیست نهایی سلسائو هستند تا ببینند نام نیمار در آن دیده می‌شود یا نه.

