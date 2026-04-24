به گزارش ایلنا، بارسلونا اگر می‌خواهد عنوان قهرمانی خود در لالیگا را حفظ کند، دیگر اجازه هیچ اشتباهی ندارد. آن‌ها در حال حاضر در موقعیتی ممتاز قرار دارند و در حالی که ۶ مسابقه تا پایان فصل باقی مانده، ۹ امتیاز از رئال مادرید پیش هستند. آبی‌اناری‌ها در یک بازی دشوار مقابل سلتاویگو به پیروزی ارزشمندی دست یافتند، اما این سه امتیاز به بهای گزافی به دست آمد؛ چرا که آن‌ها سه بازیکن خود یعنی لامین یامال، کانسلو و اریک گارسیا را در یک بازی از دست دادند.

غیبت لامین یامال برای باقی‌مانده فصل، ضربه مهلکی برای بارسلونا محسوب می‌شود. او بهترین بازیکن تیم در این فصل بوده و با دریبل‌ها، گل‌ها و پاس‌گل‌هایش در بیشتر مسابقات نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده است. باشگاه کاتالانی حالا از تمام این توانایی‌ها محروم خواهد بود و باید راهکارهایی برای جایگزینی ستاره خود بیابد.

روز کلیدی

اولین آزمون روز شنبه در دیدار بارسلونا و ختافه رقم خواهد خورد. این یک بازی حیاتی است، زیرا هرگونه لغزش می‌تواند به رئال مادرید (در صورت پیروزی مقابل بتیس پیش از این دیدار) جانی دوباره ببخشد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، این موضوع محرک بزرگی برای «لوس بلانکوس» خواهد بود تا با انگیزه گرفتن از غیبت یامال، فاصله را در لالیگا کاهش داده و خود را برای ال‌کلاسیکوی ۱۰ می آماده کنند.

بدون یامال یا رافینیا

فلیک برای تقابل با تیم بوردالاس، چندین بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد. این مربی آلمانی مجبور است ترکیبی را به میدان بفرستد که در آن نه لامین یامال حضور دارد و نه رافینیا. این اتفاق پیش از این تنها یک بار در طول فصل جاری رخ داده بود که نتیجه‌ای فاجعه‌بار به همراه داشت و بارسلونا با حساب ۴ بر ۱ شکست خورد. در آن مسابقه، فلیک بازی را با فران تورس، رشفورد، اولمو و لواندوفسکی آغاز کرده بود.

گزینه‌های جایگزین

او می‌تواند مقابل ختافه دوباره از همان چهار بازیکن استفاده کند، چرا که آن‌ها را در اختیار دارد؛ هرچند حضور «رونی» یا «گاوی» را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. رونی جایگزین طبیعی یامال در جناح راست است، در حالی که گاوی در دیدار مقابل سلتا، در جناح چپ و جلوتر از مارکوس رشفورد بازی کرد. حضور فرمین در جناح چپ نیز غافلگیرکننده نخواهد بود، زیرا او مهره‌ای کلیدی در پرس تیمی است.

ستون فقرات تیم

پست دیگری که فلیک در آن با مشکل مواجه است، پست هافبک دفاعی دوگانه است. مصدومیت اریک گارسیا شکافی را در کنار پدری ایجاد کرده است. به احتمال زیاد دی یونگ پس از چندین مسابقه که تنها در دقایق پایانی به میدان می‌رفت، در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، این جایگاه میان گاوی و کاسادو تقسیم خواهد شد. سرمربی ترجیح می‌دهد از گاوی در پست‌های تهاجمی‌تر استفاده کند، در حالی که کاسادو به ندرت توسط او به کار گرفته می‌شود. در سمت مثبت ماجرا، او می‌تواند روی کانسلو حساب کند که در بازی با سلتاویگو تنها دچار ضرب‌دیدگی شده بود.

