زمان بازگشت خارجی های سپاهان مشخص شد
با اعلام زمان ازسرگیری لیگ برتر پس از جام جهانی، باشگاه سپاهان طی ایمیلی رسمی از بازیکنان و مربیان خارجی خود خواسته در آغاز تمرینات فصل جدید به ایران بازگردند.
به گزارش ایلنا، پس از اعلام رسمی سازمان لیگ مبنی بر برگزاری ادامه رقابتهای لیگ برتر پس از پایان جام جهانی، سپاهان روند بازگرداندن بازیکنان و مربیان خارجی خود را آغاز کرده است.
منوچهر نیکفر، مدیرعامل باشگاه، اعلام کرد که ایمیلی رسمی برای تمام نفرات خارجی تیم ارسال شده و در آن زمان شروع مجدد تمرینات مشخص شده است. بر اساس این پیام، مسابقات لیگ از اواخر تیرماه از سر گرفته میشود و خارجیها باید در هفته نخست تیر برای آغاز تمرینات به ایران بازگردند.
با این حال، هنوز هیچیک از بازیکنان و اعضای خارجی کادر فنی پاسخی به این ایمیل ندادهاند و با توجه به اتمام قرارداد برخی از آنها، مشخص نیست تصمیم نهاییشان برای بازگشت به اصفهان چه خواهد بود.