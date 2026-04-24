به گزارش ایلنا، جلال امیدیان، مربی جوان و باتجربه فوتبال ایران، از نیمه‌های فصل جاری لیگ برتر هدایت ذوب‌آهن اصفهان را بر عهده گرفت و در مدت حضور خود توانست تغییرات مثبتی در عملکرد این تیم ایجاد کند؛ موضوعی که امید سبزپوشان برای بقا در لیگ برتر را افزایش داد.

در شرایطی که هنوز وضعیت ادامه مسابقات لیگ برتر و همچنین شکل برگزاری فصل آینده به طور دقیق مشخص نشده است، باشگاه ذوب‌آهن تصمیم خود درباره کادر فنی را اعلام کرده و بر ادامه همکاری با امیدیان تأکید دارد.

جواد محمدی، مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن، در این باره گفت: «امیدیان سرمربی ما خواهد ماند و به کارش ادامه می‌دهد و برای حضور او در ذوب‌آهن هیچ مشکلی وجود ندارد. امیدواریم هرچه زودتر شاهد پیروزی کشورمان و بازگشت روزهای آرام و بدون جنگ در کشور باشیم.»

گفتنی است باشگاه ذوب‌آهن از جمله تیم‌هایی است که معتقد است رقابت‌های لیگ برتر در شرایط فعلی باید نیمه‌کاره به پایان برسد و فصل آینده این مسابقات با حضور ۱۸ تیم برگزار شود.

