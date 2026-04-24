جنجال مکدونالد در جت خصوصی
لامین یامال مقصر اصلی مصدومیت پایان فصل خود معرفی شد
پدیده بارسلونا، پس از آسیبدیدگی شدید از ناحیه همسترینگ در دیدار مقابل سلتاویگو، اکنون با زمان در حال مسابقه است تا بتواند شرایط حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، یک مجری تلویزیونی این بازیکن ۱۸ ساله را هدف انتقاد قرار داد و مدعی شد پست اخیر این بال هجومی در شبکههای اجتماعی که او را در حال خوردن مکدونالد در یک جت خصوصی نشان میدهد، گویای فقدان انضباط حرفهای است.
فصل یامال در جریان پیروزی خفیف ۱ بر ۰ بارسلونا مقابل سلتاویگو در نیوکمپ به مخاطره افتاد. این نوجوان پس از تبدیل کردن موفقیتآمیز ضربه پنالتی در دقیقه ۴۰ که منجر به پیروزی تیمش شد، بلافاصله همسترینگ پای چپ خود را گرفت و درخواست کمک پزشکی کرد. این بازیکن ۱۸ ساله که در این فصل ۱۶ گل و ۱۱ پاس گل در لالیگا به ثبت رسانده است، مجبور شد لنگلنگان زمین را ترک کند تا رونی بردغجی جایگزین او شود.
انتقادات تند پس از مصدومیت
در حالی که دنیای فوتبال با نگرانی به این اتفاق واکنش نشان داد، خوآن فورلانیچ از شبکه «دیاسپورتس» حمله غافلگیرکنندهای را علیه حرفهایگری این بازیکن ترتیب داد. این مجری، مصدومیت یامال را به عکس اخیری که او از خود در حال خوردن مکدونالد در یک جت خصوصی به اشتراک گذاشته بود، مرتبط دانست.
فورلانیچ با زیر سوال بردن انتخابهای سبک زندگی و عادات ریکاوری این بازیکن، در برنامه «فوتبال توتال» گفت:
«باورنکردنی است که لامین یامال امروز موقع زدن ضربه پنالتی مصدوم شد. بیایید کنایه یا شوخی را کنار بگذاریم، این کاملاً واقعی است: او موقع زدن پنالتی مصدوم شد. فوتبالیستی که کمتر از ۴۸ ساعت پیش، موقع رسیدن در ساعات اولیه صبح با هواپیمای شخصی، به شوخی در حال خوردن فستفود بود؛ آن هم ۴۸ ساعت قبل از مسابقه. من معتقدم که همه اینها تصادفی نیست، چیزی نیست که صرفاً بر حسب اتفاق باشد یا حاصل بدبیاری و بدشانسی تلقی شود. این موضوع با پیامدهای احتمالی خوب نبودن، خوب استراحت نکردن، مراقب خود نبودن و ریسک کردن مرتبط است که در نهایت به آنچه اتفاق افتاد ختم میشود. این یک عکس لو رفته نیست؛ او خودش به این چیزها افتخار کرده بود.»
بهروزرسانی بارسا در مورد مصدومیت یامال
باشگاه بارسلونا پس از ارزیابیهای بالینی گسترده، رسماً تایید کرد که این مهاجم دیگر در ادامه رقابتهای داخلی این فصل نقشی نخواهد داشت. باشگاه اعلام کرد که این نوجوان دچار پارگی عضلانی شدیدی شده است که برای اطمینان از حضور او در تیم ملی اسپانیا در تابستان امسال، به یک برنامه ریکاوری تخصصی نیاز دارد.
بارسلونا در بیانیهای که در وبسایت رسمی و شبکههای اجتماعی خود منتشر کرد، در خصوص وضعیت یامال آورده است:
«آزمایشهای انجام شده تایید کرد که لامین یامال، بازیکن تیم اصلی، از ناحیه همسترینگ پای چپ (عضله دو سر ران) دچار مصدومیت شده است. این بازیکن یک برنامه درمانی محافظهکارانه را دنبال خواهد کرد. لامین یامال باقیمانده فصل را از دست خواهد داد و انتظار میرود برای جام جهانی در دسترس باشد.»
تعلیق رویاهای جام جهانی
زمانبندی این مصدومیت هم برای باشگاه و هم برای تیم ملی فاجعهبار است، چرا که کمتر از ۵۰ روز تا آغاز جام جهانی باقی مانده است. بارسلونا در حال حاضر با ۹ امتیاز اختلاف در صدر جدول لالیگا قرار دارد، اما از دست دادن یامال برای الکلاسیکوی ماه آینده، فشار را بر سایر اعضای تیم هانسی فلیک منتقل میکند. کادر پزشکی اکنون به طور انحصاری بر روی یک طرح درمانی محافظهکارانه تمرکز خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که قهرمان یورو ۲۰۲۴ برای بازی افتتاحیه تورنمنت آماده است.