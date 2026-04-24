به گزارش ایلنا، تمرین روز گذشته تیم ملی فوتبال تحت تاثیر حضور پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برگزار شد؛ دیداری که در آن حدادی در کنار زمین با امیر قلعه‌نویی به گفتگو نشست. گزیده‌ای از اظهارات سرمربی تیم ملی در این حاشیه به شرح زیر است:

قلعه‌نویی با اشاره به جایگاه استراتژیک فوتبال گفت: «فوتبال بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهد و هدف آن سوق دادن مردم به سمت شادی، بخشیدن لذت به زندگی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است. در این میان، برخی تیم‌ها مانند استقلال و پرسپولیس فراتر از یک باشگاه، در واقع سرمایه‌های ملی این مملکت محسوب می‌شوند.»

سرمربی تیم ملی درباره حواشی و تصمیمات مرتبط با لیگ برتر تصریح کرد: «موضع من در خصوص لیگ همواره شفاف بوده است؛ گفتم هر تصمیمی که مراجع ذی‌صلاح بگیرند، ما همراهی و حمایت می‌کنیم. در حال حاضر هم معتقدم عدالت باید به طور کامل اجرا شود تا فوتبال در مسیری حرکت کند که خروجی آن خوشحالی جامعه باشد.»

وی در پایان با رویکردی معنوی نسبت به مسئولیت خود افزود: «ما به عنوان سرباز وطن وظیفه داریم هر آنچه در توان داریم را به کار بگیریم. اعتقاد قلبی ما این است که تقرب به پروردگار از مسیر توسل به اهل بیت لذت‌بخش و راهگشاست. امیدوارم به لطف خداوند و عنایت اهل بیت، شرمنده مردم عزیز نشویم و بتوانیم سهم کوچکمان را در مسیر شاد کردن ملت ایفا کنیم.»

