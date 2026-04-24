به گزارش ایلنا، کارلوس کی‌روش، سرمربی ۷۳ ساله تیم ملی غنا که با قراردادی چهارماهه و با گزینه تمدید هدایت این تیم را بر عهده گرفته، در نخستین کنفرانس خبری خود این مأموریت را «بزرگ‌ترین چالش دوران مربیگری» بیش از چهار دهه‌ای‌اش توصیف کرد.

او با تأکید بر اهمیت روحیه تیمی گفت: «هیچ‌کس مالک پیراهن تیم ملی نیست و این تیم متعلق به همه است. هر بازیکنی که شایستگی، آمادگی بدنی، انگیزه و عملکرد مناسب در باشگاهش داشته باشد، فرصت حضور در تیم ملی را خواهد داشت.»

کی‌روش نگرانی‌ها درباره مدیریت ستاره‌های بزرگ را نیز کم‌اهمیت دانست و اظهار داشت: «غرور مشکل نیست؛ ما به بازیکنانی با شخصیت قوی و اعتمادبه‌نفس نیاز داریم و وظیفه من هدایت این ویژگی‌ها در خدمت تیم است.»

سرمربی پرتغالی با وجود محدودیت زمانی برای آماده‌سازی تیم گفت: «من مربی‌ای هستم که به برد عادت دارم و تلاش می‌کنیم بهترین تیم ممکن را بسازیم.» او تأکید کرد غنا در جام جهانی با روحیه‌ای جنگنده ظاهر خواهد شد و هدفش ارائه عملکردی قدرتمند است.

غنا در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ ابتدا به مصاف پاناما می‌رود و سپس با تیم‌های انگلیس و کرواسی دیدار خواهد کرد. کی‌روش همچنین با اشاره به فلسفه نلسون ماندلا گفت: «در زندگی یا پیروز می‌شویم یا یاد می‌گیریم؛ این همان نگاهی است که در مسیر مربیگری‌ام داشته‌ام.»

انتهای پیام/