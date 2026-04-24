زنگ خطر ستاره سیتی برای فیفا و یوفا
رودری: یا این تقویم لعنتی متوقف میشود یا فوتبال من قبل از 32 سالگی به پایان میرسد
هافبک کلیدی منچسترسیتی، با صدور هشداری تکاندهنده درباره تداوم دوران حرفهای خود، میگوید شاید به دلیل فشارهای بیش از حد، مجبور به بازنشستگی زودهنگام از دنیای فوتبال شود.
به گزارش ایلنا، برنده توپ طلا در پی مجموعهای از مصدومیتهای جدی، به تقویم «بیرحمانه» فوتبال حمله کرد. این ستاره اسپانیایی اعتراف کرد که بدون کاهش محسوس در تعداد مسابقات، ممکن است نتواند فراتر از ۳۲ سالگی به بازی در سطح اول فوتبال ادامه دهد.
رودری ارزیابی تکاندهندهای از آینده خود در فوتبال ارائه داده و معتقد است مطالبات فعلی مسابقات جهانی، بازیکنان را به سمت نقطه فروپاشی سوق میدهد. ستاره منچسترسیتی که پیش از این با مشکلات جدی آمادگی جسمانی از جمله پارگی رباط صلیبی دست و پنجه نرم کرده است، باور دارد زمان حضور او در اوج مورد تهدید قرار گرفته است.
این بازیکن ۲۹ ساله ابراز نگرانی عمیقی کرد که گسترش تقویمهای داخلی و بینالمللی برای بدن انسان غیرقابل تحمل است. این هافبک که در دورانی از موفقیتهای بیسابقه، سنگ بنای هر دو تیم باشگاهی و ملی خود بوده است، اکنون بیم آن دارد که فشارهای فیزیکی منجر به پایان زودهنگام دوران بازیگری او شود.
پیشبینی تلخ برنده توپ طلا درباره بازنشستگی
رودری در گفتگوی صریح با برنامه «Premier Corner» شبکه DAZN، هنگام بحث درباره ضرورت تغییر، از کلمات تندی استفاده کرد. ملیپوش اسپانیایی هشدار داد که اگر مقامات برای محافظت از سلامت بازیکنان دخالت نکنند، دوران حرفهای او با یک تاریخ انقضای نزدیک روبرو خواهد بود.
رودری اظهار داشت: «یا این روند را متوقف میکنیم یا من به ۳۲ سالگی نخواهم رسید. شما باید بدانید که چگونه سرعت خود را تنظیم کنید، زیرا بدن محدودیتهای خودش را دارد و همه ما یک تاریخ انقضا داریم.»
فرسودگی ذهنی پس از سالها سلطه بر اروپا
فراتر از فشار فیزیکی، رودری بر بار روانی رقابت در مراحل نهایی هر تورنمنت معتبر در طول نیم دهه گذشته تاکید کرد. این هافبک اعتراف کرد که پس از قهرمانی اسپانیا در یورو ۲۰۲۴، احساس کرده کاملاً تخلیه شده و برای پیدا کردن انگیزه جهت مواجهه با فصلهای بعدی دچار مشکل شده است.
او افزود: «وقتی آن مسابقات قهرمانی اروپا که برنده شدیم به پایان رسید، من به دلیل رسیدن به مراحل نهایی تمام رقابتها در ۵-۶ سال متوالی، به شدت فرسوده بودم. بیشتر از جنبه فیزیکی، از نظر ذهنی به دلیل "سوختگی کامل" نمیدانستم چگونه در سالهای بعد با آن روبرو شوم. من به قله رسیدم، تقریباً به حداکثر چیزی که میتوانستم به آن برسم دست یافتم و آن لحظهای بود که از آن برای شارژ مجدد و دوباره شارژ کردن خودم استفاده کردم.»
تغییر تمرکز به سمت ریکاوری پیش از جام جهانی
علیرغم ناامیدی از سیستم فعلی، رودری از زمان اخیر خانهنشینی خود برای «شارژ باتریها» و یافتن دیدگاهی تازه استفاده کرده است. او همچنان مصمم است تا به اوج آمادگی جسمانی بازگردد و چشمانش به شدت بر رهبری تیم ملی اسپانیا در جام جهانی پیشرو دوخته شده است. روند بهبودی این هافبک به دقت توسط کادر پزشکی سیتی زیر نظر گرفته خواهد شد تا آنها او را دوباره به ترکیب تیم بازگردانند.