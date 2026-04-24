بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶
دومین برد ساحلیبازان ایران در سانیا
تیم ملی هندبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود در بازیهای آسیایی ساحلی سانیا با برتری قاطع مقابل سریلانکا دومین پیروزی خود را ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی هندبال ساحلی ایران در دومین مسابقه خود در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ساحلی سانیا چین بامداد امروز (جمعه ۴ اردیبهشت) از ساعت ۰۶:۳۰ مقابل تیم ملی سریلانکا به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.
ملیپوشان ایران در وقت نخست این دیدار با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ برتری خود را به حریف دیکته کردند و در وقت دوم نیز با ادامه روند خوب خود و ارائه بازی برتر، با نتیجه ۲۲ بر ۱۰ به پیروزی رسیدند تا دومین برد خود در این رقابتها را به دست آورند.
با این پیروزی، شاگردان مهدی قشقایی با روحیهای بالا آماده دیدارهای بعدی خود در مرحله گروهی میشوند. بر اساس برنامه مسابقات، تیم ملی هندبال ساحلی ایران روز یکشنبه ۶ اردیبهشت دو دیدار برگزار خواهد کرد؛ ملیپوشان ابتدا از ساعت ۰۵:۳۰ بامداد مقابل هنگکنگ قرار میگیرند و سپس از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف بحرین خواهند رفت.
تیم ملی هندبال ساحلی ایران در گروه A بازیهای آسیایی ساحلی سانیا با تیمهای چین، فیلیپین، هنگکنگ، بحرین و سریلانکا همگروه است.