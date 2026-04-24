چلسی قید فابرگاس را بزند و به دنبال «دیکتاتور» لالیگا برود

به گزارش ایلنا، پس از آنکه هلدینگ «بلوکو» به دلیل شکست مفتضحانه ۳ بر ۰ مقابل برایتون، به دوران کوتاه حضور روزنیور پایان داد، چلسی بار دیگر برای یافتن سرمربی جدید وارد بازار شده است. سرمربی سابق هال‌سیتی که در ماه ژانویه جانشین انزو مارسکا شده بود، تنها کمی بیش از سه ماه دوام آورد و عدم پیشرفت تیم، مدیریت را ناچار به اخراج او کرد. در حالی که نام‌هایی چون آندونی ایرائولا از بورنموث و سسک فابرگاس از کومو در صدر گزینه‌های شرط‌بندی قرار دارند، باشگاه اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا همچنان به مربیان جوان اعتماد کند یا به سراغ باتجربه‌ها برود.

نیاز مبرم به رهبری منضبط

گالاس معتقد است باشگاه سابقش به جای استخدام یک مربی نوظهور دیگر، به یک برنده مقتدر نیاز دارد تا فرهنگ رختکن را به کلی دگرگون کند. او استدلال می‌کند که عملکردهای اخیر تیم نشان‌دهنده نیاز شدید به مربی‌ای است که آماده باشد بدون هیچ‌گونه مماشاتی با بازیکنان برخورد کند.

گالاس در گفتگو با «بویل اسپورتس»، در توضیح اینکه چرا دیگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید، گزینه‌ای ایده‌آل برای بازگرداندن سریع جام به غرب لندن است، گفت:

«فکر می‌کنم همه چیز به این بستگی دارد که شما به دنبال چه هستید. برای بلندمدت، می‌توانید سسک فابرگاس را بیاورید چون او در حال حاضر در باشگاهش خوب عمل می‌کند. او جوان است و توانایی صحبت با یک تیم جوان را دارد. او کارش را خوب انجام می‌دهد و در درازمدت می‌تواند چلسی را به جایگاهی که همه انتظار دارند، بازگرداند.»

او در ادامه افزود:

«اما اگر به فکر کوتاه‌مدت هستید تا بلافاصله به موفقیت برسید، به آن ذهن باتجربه برای هدایت تیم نیاز دارید؛ کسی مثل دیگو سیمئونه که با شخصیتش می‌تواند خیلی زود با چلسی جام ببرد. شاید بازیکنان چلسی هم به او نیاز داشته باشند، چون ما بعد از نمایش‌هایی که از آن‌ها دیده‌ایم، باید جنگجویان و سربازان بیشتری در تیم ببینیم. فکر می‌کنم شما به آن مدل مربی نیاز دارید که کمی با بازیکنان سخت‌گیرتر باشد.»

افشای استراتژی اشتباه در جذب بازیکن

گالاس همچنین مدیران ورزشی باشگاه را هدف قرار داد و خاطرنشان کرد که بحران فعلی نتیجه مستقیم شکست در جذب بازیکنان باتجربه و بزرگسال است. وی تاکید کرد که تمرکز بیش از حد بر روی استعدادهای آینده‌دار، تیم را بدون ستون فقرات یا رهبرانی که قادر به مدیریت شرایط پرفشار باشند، رها کرده است.

گالاس در مورد مشکلات بنیادی در ساختار تیم و فقدان اقتدار دفاعی در چلسی اضافه کرد:

«من سال‌هاست که درباره این مشکل صحبت می‌کنم و فکر می‌کنم افرادی که مسئول جذب بازیکن هستند، برخی از آن‌ها باید کارشان را بهتر انجام دهند. آن‌ها باید درک کنند که چقدر مهم است بازیکنان باتجربه را به تیم خود بیاورید؛ به خصوص در خط دفاعی، اما همچنین در خط میانی یا حمله. شما در هر خط از تیمتان به بازیکنان باتجربه نیاز دارید. در پست مدافع میانی، شما به تجربه در قلب خط دفاع نیاز دارید؛ به بازیکنی که بتواند کنترل کند، با مدافعان و هافبک‌هایش حرف بزند و فشار را روی شانه‌های خود تحمل کند.»

سیمئونه؛ هدفی دور از دسترس

وسوسه کردن سیمئونه برای جدایی از «متروپولیتانو» همچنان یک مانع بزرگ است، زیرا این مربی ۵۵ ساله تا ژوئن ۲۰۲۷ با اتلتیکو قرارداد دارد. جایگاه افسانه‌ای او با مجموعه‌ای عظیم از افتخارات از جمله دو قهرمانی لالیگا، دو لیگ اروپا، دو سوپرجام اروپا، کوپا دل‌ری و سوپرجام اسپانیا پشتیبانی می‌شود. او در حال حاضر تیمش را برای نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل آرسنال آماده می‌کند؛ سطحی از رقابت‌های تراز اول که شکاف تاکتیکی عظیم میان او و وضعیت بی‌ثبات فعلی آبی‌های لندن را به وضوح نشان می‌دهد.

انتهای پیام/