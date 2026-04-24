ستاره ناتینگهام فارست در مسیر لیست نهایی جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، گیبس‌وایت پس از ثبت یک هت‌تریک سرنوشت‌ساز مقابل برنلی، بار دیگر خود را به جمع مدعیان حضور در تیم ملی انگلیس تحمیل کرده است؛ او با این درخشش، آمار خود را به ۸ گل در ۱۳ بازی اخیر رساند. علیرغم اینکه توخل در دیدارهای دوستانه اخیر مقابل اروگوئه و ژاپن از نام این هافبک چشم‌پوشی کرد، اما او از ماه مارس تاکنون با به ثمر رساندن ۶ گل، آماری بهتر از تمامی بازیکنان لیگ برتر ثبت کرده است. این بازیکن ۲۶ ساله اکنون یک ماه فرصت دارد تا پیش از مهلت نهایی ارسال لیست اسامی در ۳۰ می، کادر فنی را برای دعوت خود متقاعد کند.

اسکات سلرز، مدیر فنی سابق وولوز که ناظر رشد گیبس‌وایت از دوران نوجوانی تا تبدیل شدن به یک بازیکن ثابت در لیگ برتر بود، معتقد است تطبیق‌پذیری و ذهنیت این هافبک با گزینه‌های نخبه‌ای که در اختیار توخل است، برابری می‌کند. سلرز بر توانایی منحصربه‌فرد این بازیکن در تاثیرگذاری بر گره‌های کور بازی تاکید کرد و از غیبت اخیر او در ترکیب تیم ملی ابراز شگفتی نمود.

سلرز در گفتگو با «بی‌بی‌سی اسپورت» درباره اینکه چرا ستاره فارست شایسته حضور در هواپیمای جام جهانی است، گفت:

«من همیشه احساس می‌کردم او برای تیم ملی انگلیس بازی خواهد کرد و در سطح پایه نیز او با بهترین‌ها قابل مقایسه بود. من با فیل فودن در سیتی کار کرده‌ام، بنابراین سطح او را می‌شناختم و همیشه حس می‌کردم مورگان در همان سطح است. ذهنیت و نگرش او به این معناست که فرصت‌های بازی در بالاترین سطح را به دست خواهد آورد. هیچ‌کدام از کارهایی که او در دوران حرفه‌ای‌اش انجام داده مایه تعجب نبوده است. نگرش او اولین چیزی بود که وقتی حدوداً ۱۵ ساله بود دیدم؛ اشتیاق او و نحوه حضورش در جریان بازی و تمایلش برای تصاحب توپ فوق‌العاده بود. بعد از آن هم وقتی توپ را به دست می‌آورد، حتماً کاری انجام می‌داد.»

آمادگی بالا؛ غیبت غافلگیرکننده

در حالی که گیبس‌وایت از زمان اولین بازی ملی خود در سال ۲۰۲۴ تنها ۶ بازی ملی در کارنامه دارد، سلرز استدلال می‌کند که روند گلزنی فعلی او، وی را به گزینه‌ای «کامل‌تر» نسبت به بسیاری از همتایانش تبدیل کرده است. او اصرار دارد که در فضای پرفشار جام جهانی، داشتن بازیکنی با کیفیت تمام‌کنندگی و رویکرد پرشور گیبس‌وایت می‌تواند تفاوت را در مراحل حذفی رقم بزند.

سلرز در ادامه توضیحاتش درباره عملکرد پربار اخیر این هافبک افزود:

«او هر زمان برای انگلیس بازی کرده، عملکردهایی با کیفیت بالا ارائه داده است. او با خود گل می‌آورد و در سطح جام جهانی که بازی‌ها می‌توانند بسیار فشرده باشند، این بازیکنانی که کیفیت تمام‌کنندگی دارند می‌توانند پیروزی را برای شما رقم بزنند. من متعجبم که او در لیست ۳۵ نفره نبود. اگر به فرم بازی نگاه کنید، من حتی بیشتر تعجب می‌کنم. او احتمالاً بیشتر یک هافبک کامل است تا یک شماره ۱۰. اگر بازیکنان دیگر در اوج نباشند و با توجه به اینکه یک یا دو مصدومیت همیشه ممکن است رخ دهد، فکر می‌کنم او قطعاً ارزش حضور در لیست را دارد.»

شمارش معکوس نهایی برای تقابل با کرواسی

در حالی که تنها 50 روز تا اولین بازی انگلیس در جام جهانی مقابل کرواسی در دالاس باقی مانده است، گیبس‌وایت باید روند گلزنی خود را حفظ کند تا سلسله‌مراتب تثبیت شده توخل را به هم بریزد. سفر پیش روی فارست به ساندرلند، فرصت دیگری را برای این هافبک فراهم می‌کند تا ثابت کند می‌تواند در حالی که برای بقا در لیگ برتر می‌جنگد، تیمی را تحت فشار شدید رهبری کند. بازیساز ناتینگهام فارست که از اردوهای ملی ماه مارس – جایی که انگلیس مقابل ژاپن و اروگوئه به مشکل خورده بود – کنار گذاشته شد، اکنون قصد دارد ثابت کند که او همان راهکار نهایی برای نیازهای خلاقانه «سه شیرها» است.

