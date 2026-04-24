بمب در فوتبال کاتالونیا؛
مسی مالک باشگاه کورنیا شد
لیونل مسی با خرید باشگاه کورنیا اسپانیا، تیمی از لیگ ترسرا RFEF، بار دیگر توجه فوتبال جهان را به خود جلب کرد و نام این باشگاه کوچک را بهسرعت در سطح بینالمللی مطرح ساخت.
به گزارش ایلنا، یک پیراهن سبزرنگ با نام «مسی» که از دکهای در ورودی ورزشگاه مونیسیپال آویزان شده، نشانهای از خبری است که فوتبال کاتالونیا را شگفتزده کرده است؛ لیونل مسی، اسطوره بارسلونا و یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال، باشگاه کورنیا را خریداری کرده است.
کورنیا که در سال ۱۹۵۱ تأسیس شده و در لیگ ترسرا RFEF اسپانیا بازی میکند، در شهر صنعتی کورنیا با جمعیتی نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر قرار دارد و به داشتن یکی از بهترین آکادمیهای فوتبال کاتالونیا شناخته میشود. اعلام رسمی خرید این باشگاه در ۱۶ آوریل باعث شد هواداران از آن بهعنوان «بمب سال فوتبال کاتالونیا» یاد کنند.
این خبر حتی در سطح مدیریت شهری نیز مطرح شده بود. آنتونیو بالمون، شهردار کورنیا، پیش از نهایی شدن معامله از طریق ویدئوکنفرانس با اطرافیان مسی گفتوگو کرده بود. هرچند مالکیت باشگاه خصوصی است، اما امکانات آن به شهرداری تعلق دارد و به همین دلیل مقامات شهری و شورای عالی ورزش اسپانیا در جریان این انتقال قرار گرفتند.
ورود مسی تأثیر فوری بر محبوبیت باشگاه گذاشته است. صفحه اینستاگرام کورنیا در کمتر از یک هفته از ۳۹ هزار دنبالکننده به بیش از ۶۸۶ هزار نفر رسید و حتی از برخی تیمهای لالیگا و باشگاه اسپانیول نیز پیشی گرفت؛ اتفاقی که قدرت برند جهانی این ستاره آرژانتینی را بار دیگر نشان میدهد.
کورنیا در سالهای گذشته بازیکنان مطرحی را به فوتبال اسپانیا معرفی کرده است؛ از جمله داوید رایا، جوردی آلبا، آیتور رویبال و پوادو. آخرین استعداد مطرحشده از این آکادمی نیز جرارد مارتین است که از ارزشهایی مانند فروتنی، تلاش و کار تیمی که در این باشگاه اهمیت زیادی دارد، نمایندگی میکند.
با این حال یکی از دغدغههای اصلی هواداران وضعیت امکانات و ورزشگاه باشگاه است. در سالهای اخیر کورنیا به دلیل استاندارد نبودن ورزشگاه خود مجبور شد بازیهایش را در شهرهای دیگر از جمله پالاموس برگزار کند؛ موضوعی که باعث شد هواداران برای تماشای مسابقات تیمشان مسافتهای طولانی طی کنند.
سرمایهگذاری مسی در کورنیا نخستین تجربه مالکیت او در فوتبال نیست. او پیشتر در سال ۲۰۱۵ در آرژانتین باشگاه «لئونس» را تأسیس کرد و در سال ۲۰۲۵ نیز همراه با لوئیس سوارز در پروژه «دپورتیوو الاسام» مشارکت داشت.
اکنون کورنیا که برای صعود به لیگ بالاتر تلاش میکند، با حضور نام مسی در رأس مالکیت، توجه گسترده رسانهها و هواداران فوتبال را به خود جلب کرده و بسیاری معتقدند این باشگاه کوچک میتواند در سالهای آینده به پروژهای مهم در فوتبال اسپانیا تبدیل شود.