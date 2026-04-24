هشدار پتی به فابرگاس؛ چلسی را انتخاب نکن!

امانوئل پتی، هافبک سابق چلسی و آرسنال، با انتقاد از شرایط باشگاه چلسی از سسک فابرگاس خواست پیشنهاد هدایت این تیم را قبول نکند.

به گزارش ایلنا،  سسک فابرگاس، مربی ۳۸ ساله تیم کومو که این فصل برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا رقابت می‌کند، به یکی از جذاب‌ترین مربیان جوان فوتبال اروپا تبدیل شده و نامش در فهرست گزینه‌های هدایت چلسی قرار گرفته است.

باشگاه چلسی پس از شکست سنگین ۳ بر صفر مقابل برایتون تصمیم گرفت همکاری خود را با روزنیور را پس از تنها ۱۰۷ روز به پایان برساند. حالا فابرگاس در کنار مربیانی مانند آندونی ایرائولا، ژابی آلونسو و یولیان ناگلزمان به‌عنوان گزینه‌های جدی هدایت این تیم مطرح شده است.

در این میان، امانوئل پتی هافبک سابق چلسی و آرسنال به فابرگاس توصیه کرده این پیشنهاد را نپذیرد. او در گفت‌وگویی اظهار داشت: «سسک فابرگاس در چلسی؟ نه، نه، نه. اگر قرار باشد بین چلسی و بارسلونا یکی را انتخاب کنی، قطعاً بارسلونا را انتخاب می‌کنی، نه چلسی. چلسی یک به‌هم‌ریختگی کامل است و واقعاً شرایط آشفته‌ای دارد.»

پتی همچنین افزود: «چلسی برای مربیان یک کابوس است و تا حدی برای بازیکنان هم همین‌طور. حتی اگر در بارسلونا فشار زیادی را تحمل کنی، باز هم آرامش بیشتری نسبت به چلسی خواهی داشت.»

