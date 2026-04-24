اعتراف جیمز ترافورد
چالشهای نیمکتنشینی در سیتی و عبور از سایه دوناروما
سنگربان منچسترسیتی، پذیرفت که بازگشتش به ورزشگاه اتحاد مطابق برنامهریزیها پیش نرفته و نتایج حاصل شده برای او بهترین خروجی ممکن نبوده است.
به گزارش ایلنا، دومین دوره حضور ترافورد در سیتی، پس از شروعی امیدوارکننده در رقابتهای فصل ۲۶-۲۰۲۵، به آزمونی بزرگ برای سنجش قدرت شخصیت او تبدیل شده است. این ملیپوش انگلیسی که پس از گذراندن یک فصل درخشان در چمپیونشیپ، در تابستان از برنلی به باشگاه سابقش بازگشته بود، در سه بازی ابتدایی سیتی در لیگ برتر به میدان رفت. با این حال، شرایط زمانی به طور ناگهانی تغییر کرد که سیتی تصمیم گرفت جانلوئیجی دوناروما، کاپیتان تیم ملی ایتالیا را از پاریسنژرمن به خدمت بگیرد؛ اتفاقی که باعث شد ترافورد در مسابقات لیگ به نیمکت ذخیرهها تبعید شود.
تمرکز بر تابآوری ذهنی
ترافورد علیرغم دقایق بازی محدود در لیگ، نگاه حرفهای خود را حفظ کرده و بر توسعه فردی زیر نظر پپ گواردیولا تمرکز کرده است. این سنگربان جوان تایید میکند که اگرچه تصمیم تابستانیاش آنطور که تصور میکرد پیش نرفته، اما این تجربه برای بلوغ او حیاتی بوده است.
ترافورد در گفتگو با «بیبیسی اسپورت» درباره طرز فکر خود و درسهایی که در این سال انتقالی آموخته، گفت:
«بدیهی است که در طول فصل فراز و نشیبهای زیادی وجود داشته، چون زیاد بازی نکردهام و مشخص است که در تابستان باید تصمیمی میگرفتم. همه همیشه وقتی تصمیمی میگیرند به بهترین نتیجه ممکن فکر میکنند و واضح است که این بهترین نتیجه ممکن نبود، اما من فقط سعی کردهام یا هر روز پیشرفت کنم و یا فقط تلاش کنم مثبت بمانم و شاد باشم.»
او ادامه داد:
«از آنجا که در طول سال این یک تجربه یادگیری بسیار بزرگ بود، اصلیترین چیزی که نمیخواستم این بود که روی شادی و احساس کلی شما تاثیر بگذارد. مجبور بودم در طول سال چیزهای زیادی یاد بگیرم و فقط سعی کردم تا جایی که میتوانم سخت کار کنم، پیشرفت کنم و در هر روز پیروز باشم.»
در تعقیب سهگانه داخلی
نقش ترافورد در مسابقات جام حذفی و اتحادیه همچنان حیاتی است؛ او به ویژه در پیروزی فینال جام اتحادیه مقابل آرسنال دروازهاش را بسته نگه داشت و در جام حذفی نیز ضربه پنالتی محمد صلاح را مهار کرد. این درخششها باعث شده سیتی که در حال حاضر صدرنشین لیگ برتر است، همچنان در مسیر کسب دومین سهگانه داخلی احتمالی باقی بماند.
ترافورد در مورد جاهطلبیهای خود برای ماههای پایانی فصل و امیدهایش برای دعوت به تیم ملی انگلیس افزود:
«بدیهی است که میخواهم برای حضور در لیست تیم ملی تلاش کنم. این تجربه بزرگی برای من خواهد بود و فوقالعاده است، اما تا آن زمان کار خاصی از دستم بر نمیآید. من بازیهایی را در اختیار دارم که در آنها بازی میکنم تا فقط بهترین عملکردم را ارائه دهم و برای حضور در لیست تلاش کنم. [در مورد سهگانه] امیدوارم، هدف همین است. ما فقط میتوانیم در هر مسابقهای که حضور داریم پیروز شویم. مشخصاً کار سختی خواهد بود اما ما تیم فوقالعادهای داریم و ایمان کامل داریم که میتوانیم از پس آن بربیاییم.»
قرار ملاقات در ومبلی و آیندهای مبهم
انتظار میرود ترافورد در دیدار نیمهنهایی جام حذفی روز شنبه مقابل ساوتهمپتون به میدان برود؛ مسابقهای که سکوی حساس دیگری برای تحت تاثیر قرار دادن توماس توخل، سرمربی انگلیس، در آستانه جام جهانی خواهد بود. در حالی که او همچنان در مسیر شکار جامهای سیتی نقشی کلیدی دارد، ابراز علاقه استون ویلا نشان میدهد که یک انتقال دائمی در تابستان امسال محتمل است. با توجه به اینکه گواردیولا پیش از این به وضعیت «خاص» این دروازهبان اشاره کرده بود، دیدارهای نهایی جام حذفی ممکن است به عنوان مراسم خداحافظی این بازیکن ۲۳ ساله تلقی شود.