به گزارش ایلنا، لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی با آینده‌ای نامشخص مواجه شده که آخرین مسابقه برگزارشده آن با پیروزی دو بر یک استقلال مقابل فجر سپاسی همراه بود و آبی‌ها را به صدر جدول رساند. با این حال، تنها یک روز بعد از این دیدار و با آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، رقابت‌های لیگ به حالت تعلیق درآمد و حتی اکنون نیز زمان مشخصی برای ازسرگیری آن اعلام نشده است.

در همین حال، فدراسیون فوتبال باید تا دهم خردادماه نمایندگان ایران در رقابت‌های باشگاهی آسیا را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کند؛ موضوعی که هنوز تعیین تکلیف نشده است. گفته می‌شود مدیران فدراسیون در تلاش‌اند از AFC مهلت بیشتری بگیرند، اما حتی در صورت ازسرگیری مسابقات پس از دیدارهای تیم ملی در جام جهانی، پایان فصل جاری در بهترین حالت به مردادماه خواهد رسید؛ زمانی که مرحله پلی‌آف رقابت‌های باشگاهی آسیا برگزار می‌شود.

چندی پیش هدایت ممبینی اعلام کرده بود که نمایندگان ایران بر اساس جدول فعلی لیگ معرفی خواهند شد؛ اظهارنظری که با واکنش تند باشگاه پرسپولیس همراه شد. علاوه بر این، باشگاه‌های چادرملو و گل‌گهر نیز به دلیل داشتن شانس کسب سهمیه آسیایی به این موضوع اعتراض کردند.

پس از این حواشی، مهدی تاج اعلام کرد هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره نحوه معرفی نمایندگان ایران در آسیا گرفته نشده است؛ موضوعی که طبق پیش‌بینی با واکنش هواداران و مسئولان باشگاه استقلال نیز روبه‌رو شده است.

علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی استقلال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تاخیر در معرفی تیمهای صدرنشین برای مسابقات آسیایی، تلاشی آشکار برای ایجاد اختلال در مسیر درست است. باشگاه استقلال هیچگونه اعتباری به رویکردهای غیرورزشی نمی‌دهد.» او در ادامه اعتراض خود تاکید کرد: «ما فرآیندها را از مسیر قانونی و ورزشی پیگیری می‌کنیم. با اتکا به هواداران اجازه اعمال نفوذ نخواهیم داد. مسیر ما: ورزش، نه سیاست!»

