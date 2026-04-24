سقوط آزاد در سنت جیمز پارک
اخراج در کمین ادی هاو و ستارههایی که ساز جدایی میزنند
نیوکاسل یونایتد با مجموعهای از چالشهای ویرانگر روبروست.
به گزارش ایلنا، فصل نیوکاسل به شکلی ناباورانه از هم پاشیده است؛ در حالی که تنها ۵ بازی تا پایان رقابتهای لیگ برتر باقی مانده و تیم درگیر تداوم نتایج فاجعهبار است، «کلاغها» خود را بیش از آنکه به سهمیه لیگ قهرمانان نزدیک ببینند، در همسایگی سه تیم ته جدول حاضر هستند. امیدهای آنها برای کسب هرگونه سهمیه اروپایی به سرعت در حال رنگ باختن است. بدتر از همه اینها، بحرانهای فنی تیم با تحولات گسترده در پشت پرده گره خورده و فشارها بر روی ادی هاو، سرمربی تیم، به اوج خود رسیده است.
اگرچه پس از قهرمانی فصل گذشته در جام اتحادیه (کارابائو کاپ)، به نظر میرسید هاو از حمایت بیقید و شرط هواداران پرشور «سنت جیمز پارک» برخوردار است، اما اکنون سوالات جدی درباره صلاحیت او برای رهبری این پروژه در فصل آینده مطرح شده است؛ چرا که نیوکاسل اکنون در رتبه چهاردهم جدول دست و پا میزند و از تمامی رقابتهای اروپایی و داخلی نیز حذف شده است.
پیش از این، باور عمومی میان هواداران این بود که نیوکاسل – علیرغم برخورداری از حمایت مالی عربستان سعودی – به دلیل محدودیتهای قوانین مالی لیگ برتر و یوفا در رقابت با بزرگان ناکام مانده است، اما نتایج منفی اخیر، موج را علیه هاو برگردانده؛ تا جایی که پس از شکست روز شنبه مقابل بورنموث، سوتهای ممتد اعتراض هواداران در ورزشگاه طنینانداز شد.
طبق اعتراف خود هاو، لیست بازیکنان تیم در آستانه یک خانهتکانی اساسی قرار دارد و تعدادی از ستارههای کلیدی خواهان جدایی هستند. این موضوع در کنار ابهام در آینده سرمربی و اخبار مربوط به بازنگری مالکان در اولویتهای مالی و بستن شیرهای بودجه، تابستان پرحادثهای را برای «تایساید» رقم خواهد زد.
فرم سقوط
سال ۲۰۲۶ تا اینجای کار برای نیوکاسل یک کابوس تمامعیار بوده است. در جدول ردهبندی بازیهای انجام شده در سال جاری میلادی، آنها در رتبه هفدهم قرار دارند و تنها با ۲ امتیاز اختلاف بالاتر از تیم سقوط کردهی وولوز، در نزدیکی منطقه سقوط پرسه میزنند.
سومین شکست متوالی ۲ بر ۱ در لیگ، این بار مقابل بورنموث، به این معناست که آنها ۸ بازی از ۱۱ دیدار اخیر خود در لیگ – از جمله دربی مقابل ساندرلند – را واگذار کردهاند. در میان تیمهای لیگ، تنها تاتنهام که از مدعیان اصلی سقوط محسوب میشود، رکورد بدتری نسبت به نیوکاسل در سال جاری میلادی ثبت کرده است.
برای تکمیل تیرهروزیهای آنها، ماجراجویی نیوکاسل در جام حذفی و دفاع از عنوان قهرمانی در جام اتحادیه به راحتی توسط منچسترسیتی پایان یافت و رویاهای اروپایی آنها نیز در لیگ قهرمانان به شکلی وحشیانه توسط بارسلونا نابود شد؛ جایی که بلوگرانا در بازی برگشت مرحله یکهشتم نهایی در نیوکمپ، حریف را با نتیجه تحقیرآمیز ۷ بر ۲ در هم کوبید.
برگشتن ورق
در طول دوران حضور هاو، او همواره حمایت همهجانبه هواداران سنت جیمز پارک را حتی در دورههای افت فنی به همراه داشت. او با نجات باشگاه از سقوط، کسب دو سهمیه لیگ قهرمانان و پایان دادن به انتظار ۷۰ ساله برای یک جام معتبر با شکست دادن لیورپول در فینال ۲۰۲۵ ومبلی، اعتبار زیادی نزد آنها کسب کرده بود. با این حال، این بار فضا متفاوت به نظر میرسد.
با هر نتیجه منفی، اعتماد به توانایی هاو برای تغییر شرایط کمرنگتر میشود و سوتهای اعتراضی آخر هفته گذشته، آینه تمامنمای این وضعیت بود. اگرچه نیوکاسل روی کاغذ هنوز فاصله چندانی با تیمهای رده پنجم به پایین ندارد، اما فرم فعلی و تعداد تیمهای بالای سر آنها نشان میدهد که شانس رسیدن به اروپا به طرز نگرانکنندهای اندک است.
آلن شیرر، اسطوره باشگاه، در پادکست «بقیه فوتبال است» (The Rest is Football) در این باره گفت: «هر چقدر هم که برای ادی سخت باشد، نمیدانم چه اتفاقی برای او خواهد افتاد. من مصاحبه او بعد از بازی (شکست مقابل بورنموث) را گوش دادم و حرکاتش را کنار خط تماشا کردم؛ فقط با خودم فکر میکنم آیا او دیگر نای ادامه دادن دارد؟ آیا اصلا فرصتی به او داده میشود؟»
شیرر افزود: «اگر شرایط عادی بود، دوست داشتم او بماند، اما آیا خودش حس میکند که شانسی دارد؟ آیا میخواهد دوباره از نو شروع کند؟ آیا نیوکاسل ناچار به فروش بازیکنانش است؟ متاسفانه من ادی هاو را فصل آینده روی نیمکت نیوکاسل نمیبینم. وقتی مصاحبهاش را میبینم، مطمئن نیستم که دیگر انگیزه جنگیدن در او باقی مانده باشد.»
«ناامیدی مطلق»
اینکه آیا تصمیم برای ادامه همکاری در دستان هاو باقی میماند یا خیر، هنوز مشخص نیست. طبق گزارش اسکای اسپورت، جایگاه او فعلاً امن است و وضعیت او تا پایان فصل بازنگری نخواهد شد؛ فصلی که به نظر میرسد ضعیفترین رتبه لیگ نیوکاسل را از زمان سقوط در فصل ۲۰۱۵-۱۶ رقم خواهد زد.
سرمربی نیوکاسل پیش از باخت به بورنموث تاکید کرده بود که «آتش» اشتیاقش برای این شغل هنوز «بسیار بسیار پرفروغ» است، اما لحن او پس از یک نتیجه ناامیدکننده دیگر، تغییر کرد.
او در کنفرانس خبری بعد از بازی گفت: «من کاملاً آگاهم که ۸ شکست از ۱۱ بازی به هیچ وجه قابل قبول نیست. پیروزی در مسابقات تنها راه چاره ساده است، اما به دست آوردنش بسیار دشوار شده. روند بازیها علیه ماست و این را در لحظات حساس مسابقات حس میکنید. ما در خلق موقعیت ناتوان بودیم و در خط دفاعی هم اصلاً در حد انتظار ظاهر نشدیم. در حال حاضر در شرایط خوبی نیستیم. آنچه اتفاق میافتد سیستمی است و من مدام در حال تکرار حرفهای قبلی هستم. این واقعاً کلافهکننده است.»
هاو که شکستخورده به نظر میرسید، درباره سوتهای اعتراضی به برنامه «Match of the Day» شبکه BBC گفت: «وقتی نمیتوانی آنچه هواداران لیاقتش را دارند ارائه دهی، ناامیدکننده است. این نهایت ناامیدی است که حس کنی مردمی را که برای حمایت از ما به اینجا میآیند، دلسرد کردهای. اگر آنها از ما انتقاد میکنند، باید بپذیریم، چون این بخشی از دنیای حرفهای است.»
او در ادامه افزود: «توجه رسانهای زیادی روی باشگاه وجود دارد چون پایگاه هواداری جهانی عظیمی داریم و میدانیم که در این بیزنس، هدف پیروزی است. من ناامیدی همه را درک میکنم. انگیزه درونی من فارغ از نتایج هرگز تغییر نمیکند. من میخواهم به رشد بازیکنان کمک کنم و یک تیم برنده بسازم.»
اشتباهات در نقل و انتقالات
یکی از عواملی که کار را برای هاو سختتر کرده، این واقعیت است که تقریباً تمامی خریدهای گرانقیمت تهاجمی نیوکاسل پس از جدایی جنجالی الکساندر ایساک در تابستان گذشته، در ارائه عملکرد مطلوب ناکام ماندهاند. سرمربی تیم مستقیماً در پروژه جذب جانشین برای این ستاره سوئدی نقش داشت، اما هیچکدام از بازیکنانی نظیر نیک ولتماده، یوآن ویسا یا آنتونی الانگا – که در مجموع مبلغ گزاف ۱۸۰ میلیون پوند (۲۴۳ میلیون دلار) هزینه داشتند – تاکنون نتوانستهاند برچسب قیمتی سنگین خود را توجیه کنند.
ولتماده فصل را خیرهکننده آغاز کرد و به نظر میرسید جانشینی شایسته برای ایساک باشد، اما فرم او از آغاز سال جدید میلادی به شدت افت کرد؛ به طوری که آخرین گلهای لیگ او به دسامبر گذشته و دوگانه مقابل چلسی برمیگردد. از سوی دیگر، ویسا بخش عمده نیمفصل اول را به دلیل مصدومیت زانو از دست داد و پس از بازگشت نتوانست به سطح قبلی خود برسد و در سال ۲۰۲۶ هنوز موفق به گلزنی در مسابقات داخلی نشده است. در نبود آنها، آنتونی گوردون و ویلیام اوسولا گاهی در نوک پیکان حمله به کار گرفته شدهاند.
همچنین آنتونی الانگا نتوانسته تداومی را که او را در فصل ۲۰۲۴-۲۵ به مهرهای خطرناک در ناتینگهام فارست تبدیل کرده بود، تکرار کند و در حالی که فصل به لحظات پایانی خود رسیده، تنها یک پاس گل در کارنامه دارد. جیکوب رمزی، هافبک تهاجمی که قابلیت بازی در کنارهها را دارد، یکی دیگر از خریدهای تابستان ۲۰۲۵ است که روزهای سختی را پشت سر میگذارد و مصدومیت مچ پا نیز روند تطبیق او با محیط جدید را دشوارتر کرد.
خروج دستهجمعی در راه است
مشکلات نیوکاسل تنها محدود به خریدهای ناموفق نیست؛ تمامی شواهد پیرامون باشگاه حکایت از خروج دستهجمعی بهترین و بزرگترین ستارههای تیم دارد. هاو پیش از بازی با بورنموث به این موضوع اذعان کرد و گفت: «تعدادی از بازیکنان قراردادشان رو به اتمام است و برخی از بازیکنان بزرگ که کارهای شگفتانگیزی برای باشگاه انجام دادهاند، شاید وارد ماههای پایانی حضور خود در اینجا شده باشند. احتمال جدایی بازیکنان در تابستان و تکامل طبیعی تیم وجود دارد، چیزی که در هر باشگاهی رخ میدهد.»
او افزود: «بنابراین درک میکنم که چرا از واژه "پایان یک چرخه" استفاده میشود. اینکه نتیجه چه خواهد شد، نامشخص است. پیشبینی پنجره نقل و انتقالات تابستانی و اینکه چه اتفاقی میافتد، تقریباً غیرممکن است. در تمام دوران مربیگریام این کار ناممکن بوده چون نیروهای محرک در فوتبال غیرقابل پیشبینی هستند.»
این سخنان نهتنها از فضای تیره و تار سنت جیمز پارک نکاست، بلکه سوالاتی را درباره میزان تعهد ستارههایی که ساز جدایی میزنند، ایجاد کرد. نکته تاملبرانگیز اینجا بود که وقتی در کنفرانس خبری روز شنبه از هاو پرسیده شد که آیا بازیکنانش هم مثل او آن «آتش» انگیزه را دارند، او ۷ ثانیه سکوت کرد.
بازیکنانی که هاو به آنها اشاره میکند، به احتمال زیاد ساندرو تونالی، برونو گیمارائش، تینو لیورامنتو و آنتونی گوردون هستند. جدایی کیرن تریپیر که ماههای پایانی قراردادش را سپری میکند، قطعی شده و فابیان شر، مدافع باسابقه تیم نیز ممکن است راه او را در پیش بگیرد. جالب اینجاست که حتی شایعه شده ولتماده یا ویسا نیز ممکن است تنها پس از یک فصل از تیم جدا شوند.
ماههاست که تونالی به شدت به آرسنال و منچستریونایتد لینک شده است. گیمارائش نیز هدف شیاطین سرخ است و پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، از تحسینکنندگان پر و پا قرص اوست. لیورامنتو هم زیر نظر توپچیها و سیتی قرار دارد و احتمالاً اجازه جدایی خواهد داشت.
آنتونی گوردون جدیدترین ستارهای است که شایعات جداییاش قوت گرفته؛ گفته میشود بایرن مونیخ تمایل دارد این بال انگلیسی ۷۵ میلیون پوندی را برای رقابت با لوئیس دیاز در جناح چپ به خدمت بگیرد و خود این بازیکن ۲۵ ساله نیز به جدایی تمایل دارد. در این مرحله، شایعات ضعیفی هم درباره انتقال ولتماده به بایرن یا چلسی به گوش میرسد.
ابهام در بودجه سعودیها
بخش زیادی از این فروشهای احتمالی با هدف تامین بودجه خریدهای تابستانی و تراز کردن حسابها برای رعایت قوانین سودآوری و پایداری لیگ برتر (PSR) انجام خواهد شد. با این حال، بحران فعلی نیوکاسل در شرایطی رخ میدهد که ابهامات جدی درباره مالکان باشگاه، یعنی صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF)، وجود دارد. آنها به دلیل هزینههای جنگ ایران و فاکتورهای اقتصادی دیگر مانند میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴، در حال کاهش مخارج خود هستند.
هفته گذشته، یاسر الرمیان، رئیس باشگاه و فرماندار این صندوق، فاش کرد که PIF در حال بازنگری در «برخی معاملات و سرمایهگذاریها» است. آنها همچنین ۷۰ درصد از سهام باشگاه الهلال، غول لیگ حرفهای عربستان، را به مبلغ ۲۷۶ میلیون پوند فروختند. شایعاتی مبنی بر قطع بودجه لیگ گلف LIV نیز به گوش میرسد.
با این حال، طبق گزارش BBC، صندوق سرمایهگذاری عمومی همچنان «کاملاً متعهد» به نیوکاسل است و باشگاه از این بازنگری اولویتها «تاثیری نخواهد پذیرفت». اما باید منتظر ماند و دید که آیا این صرفهجوییها در پنجره نقل و انتقالات تابستانی، آن هم در میانه تحولات بزرگ سنت جیمز پارک، تاثیر خود را نشان خواهد داد یا خیر. در حالی که کلاغها همین حالا هم در مرکز طوفان قرار دارند، به نظر میرسد روزهای متلاطمتری در انتظار نیوکاسل باشد.
منبع: گل