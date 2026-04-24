اعتراف صادقانه گابریل ژسوس
ستاره آرسنال در دوراهی بیم و امید برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶
گابریل ژسوس، مهاجم باشگاه آرسنال، با ارائه ارزیابی دقیقی از جایگاه فعلی خود در تیم ملی برزیل، از تلاشهایش برای متقاعد کردن کادر فنی جهت حضور در لیست نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ سخن گفت.
به گزارش ایلنا، گابریل ژسوس برای بازپسگیری جایگاه خود در تیم ملی برزیل با چالشی دشوار روبروست، چرا که دوران پرفراز و نشیبی را در شمال لندن سپری میکند. مصدومیتها بار دیگر روند بازی او را مختل کرده و باعث شده این بازیکن سابق منچسترسیتی با ریتم نامناسب و دقایق بازی محدود مواجه شود. این مهاجم با ثبت تنها ۷ حضور در ترکیب اصلی از مجموع ۲۴ بازی این فصل و آمار ۵ گل و ۲ پاس گل، به بازیکنی نیمکتنشین در تیم منتخب میکل آرتتا تبدیل شده است.
ژسوس در گفتگو با «گلوبو اسپورته»، با صراحت درباره تاثیر وضعیتش در باشگاه بر آرزوهای ملی خود صحبت کرد. او توضیح داد: «من در باشگاه بازی نمیکردم و این موضوع کار را سخت میکند، زیرا بازیکنان دیگری هستند که بازی میکنند، گل میزنند و عملکرد خوبی دارند. در عین حال، من اعتماد زیادی به خودم، تواناییهایم و آنچه پیش از این نشان دادهام، دارم.»
تلاش برای کسب سهمیه جام جهانی
رقابت برای قرار گرفتن در خط حمله برزیل بیش از هر زمان دیگری فشرده شده است، به خصوص که تیم ملی تحت هدایت کارلو آنچلوتی در حال پیشرفت است. ژسوس تایید میکند که در حال حاضر در سلسله مراتب مهاجمان پشت سر چندین نام دیگر قرار دارد، اما تاکید میکند که همچنان گزینهای مناسب برای قهرمان پنج دوره جهان محسوب میشود. او امیدوار است که پایان قدرتمند در این فصل بتواند نگاهها را نسبت به حضور او در لیست نهایی تغییر دهد.
این مهاجم اعلام کرد: «من تا لحظه آخر باور دارم که اگر فرصتی پیش بیاید، نام من همیشه در رادار خواهد بود. بدیهی است همانطور که گفتم، باید برای باشگاه بازی کنید، باید عملکرد خوبی داشته باشید و باید جایگاه خود را در آنجا به دست آورید.» او با احترام به کسانی که در حال حاضر از او پیشی گرفتهاند، افزود: «میدانم نامهایی جلوتر از من هستند، اما اگر فرصتی ایجاد شود، فکر میکنم نام من در لیست کاندیداها باشد.»
ارزیابی نقش شماره ۹
با پیشرفت دوران حرفهای، ژسوس درباره انتظارات خاصی که از یک مهاجم نوک در برزیل میرود، تامل کرده است. او در سالهای ابتدایی حضورش در تیم ملی، بارها به خاطر دوندگی زیاد مورد تحسین قرار گرفت اما به دلیل گل نزدن در تورنمنتهای بزرگ با انتقاد مواجه شد. این ذهنیتی است که او قصد دارد با تمرکز بیشتر بر تمامکنندگی، به جای مشارکت دفاعی یا بازیسازی، آن را تغییر دهد.
ژسوس اعتراف کرد: «کسی که پیراهن شماره ۹ برزیل را میپوشد، اولین تمرکزش باید روی گلزنی باشد نه مسائل دیگر. این چیزی است که یاد گرفتهام و امروز در هر فرصتی که به دست میآورم، با خود همراه دارم.»
تجربه و تطبیقپذیری؛ داراییهای کلیدی
ژسوس با تجربه حضور در جامهای جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، معتقد است که سوابق او همچنان یک مزیت بزرگ به شمار میرود. علاوه بر این، توانایی او برای بازی در تمام پستهای خط حمله، انعطافپذیری تاکتیکی خاصی ایجاد میکند که میتواند برای کادر فنی جذاب باشد. او در آرسنال اغلب به عنوان بال تهاجمی به کار گرفته شده است؛ نقشی که احساس میکند در سطح ملی نیز میتواند برای ایجاد تعادل در خط حمله تیم به او کمک کند.
ژسوس گفت: «من توانایی گلزنی، خلق موقعیت، ارسال پاس گل و فضاسازی را دارم. همچنین میتوانم در کنارهها بازی کنم و این به من کمک میکند.» او در پایان با مرور مسیر شخصیاش، از رنگآمیزی خیابانهای سائوپائولو تا بازی در بزرگترین صحنههای جهان، خاطرنشان کرد: «این مسیر نمایانگر کسی است که سعی کرد بدون پا گذاشتن روی کسی و بدون انجام کار اشتباه، به موفقیت برسد. من همیشه میل به رقم زدن اتفاقات بزرگ داشتهام.»