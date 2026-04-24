دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران
هنوز تصمیم نهایی برای حضور در جام جهانی گرفته نشده است
دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با اشاره به شرایط خاص برگزاری جام جهانی در ایالات متحده، اعلام کرد که علیرغم آمادگی فنی تیم ملی، تصمیم نهایی برای شرکت در این مسابقات بر عهده دولت است.
به گزارش ایلنا، مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران که در حاشیه بازیهای آسیایی ساحلی در سانیا چین حضور دارد، در گفتگو با رسانهها پیرامون وضعیت حضور ملیپوشان فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهارات تاملبرانگیزی را مطرح کرد. او با تاکید بر اینکه اولویت اصلی حفظ امنیت و سلامت ورزشکاران است، تصمیمگیری در این باره را فراتر از اختیارات ورزشی دانست.
علینژاد در تشریح وضعیت فعلی گفت:
«تصمیم نهایی با دولت است. دولت ایران هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است اما تیم در حال آمادهسازی است. شرایط ما خاص است چون جام جهانی در ایالات متحده برگزار میشود. این موضوع باید توسط دولت تصمیمگیری شود چراکه ایمنی ورزشکاران اولویت اصلی است.»
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، که از حضور قطعی و ۱۰۰ درصدی ایران در این تورنمنت خبر داده بود، تصریح کرد:
«این نظر اینفانتینو بود. همانطور که گفتم، ما هنوز تصمیمی نگرفتهایم. امیدوارم تیم بتواند به جام جهانی برود و شرکت کند اما این تصمیم من نیست، تصمیم دولت است.»