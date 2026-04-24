طارمی در جمع 48 ستاره برتر جام جهانی

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به شمارش معکوس ۴۸ روزه تا آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان، شبکه آمریکایی Fox Sport با انتشار گزارشی ویژه به معرفی ستاره‌هایی پرداخته است که انتظار می‌رود نقشی کلیدی در سرنوشت تیم‌های خود ایفا کنند. در این میان، نام مهدی طارمی به عنوان یکی از مهاجمان زهردار و شناخته‌شده بین‌المللی در کنار بزرگان فوتبال جهان قرار گرفته است.

فاکس اسپورت در توصیف توانمندی‌های ستاره بوشهری فوتبال ایران نوشت:

«طارمی نه‌تنها یکی از برجسته‌ترین بازیکنان تیم ملی ایران، بلکه کاپیتان و رهبر این تیم در میدان محسوب می‌شود. این مهاجم بااستعداد که تجربه درخشانی در لیگ‌های معتبر اروپایی دارد، در حال حاضر یکی از مهره‌های کلیدی و تاتیرگذار المپیاکوس یونان است.»

در ادامه این گزارش به سوابق درخشان طارمی در سطح اول فوتبال اروپا اشاره شده است. این رسانه با یادآوری دوران حضور او در سری آ ایتالیا تاکید کرد که او فصل گذشته به عنوان یکی از بازیکنان ثابت اینترمیلان، افتخار نایب‌قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه خود ثبت کرد.

آمار خیره‌کننده این مهاجم ۳۳ ساله نیز بخش دیگری از گزارش فاکس اسپورت را به خود اختصاص داده است؛ جایی که اشاره شده طارمی در مجموع ۲۲۵ بازی با پیراهن تیم‌های پورتو و اینترمیلان، آمار خیره‌کننده ۹۴ گل و ۶۵ پاس گل را از خود به جای گذاشته است. با این شرایط، هواداران فوتبال ایران امیدوارند کاپیتان تیم ملی با تکیه بر این آمادگی بالا، نقش اصلی را در صعود تاریخی یوزها از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ ایفا کند.

