به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ساحلی ایران که با ترکیب باتجربه و هماهنگ علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری در این تورنمنت شرکت کرده است، امروز در دومین مسابقه مرحله گروهی خود به مصاف ساحلی‌بازان بوتان رفت. شاگردان رحمان رئوفی که با آمادگی بدنی بالا و تمرکز مثال‌زدنی وارد زمین شده بودند، از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف دیکته کردند.

ملی‌پوشان کشورمان در ست اول با ارائه یک بازی بی‌نقص در خط سرویس و دفاع روی تور، موفق شدند با امتیاز قاطع ۸ بر ۲۱ حریف را مغلوب کنند. در ست دوم نیز جریان بازی تغییر نکرد و ساحلی‌بازان ایران با حفظ ریتم تهاجمی خود و استفاده از ضعف‌های دفاعی حریف، با نتیجه مشابه ۹ بر ۲۱ پیروز شدند تا در نهایت با حساب ۲ بر صفر، یک برد آسان و ارزشمند را به نام ایران ثبت کنند.

این پیروزی در حالی به دست آمد که ملی‌پوشان ایران دیروز نیز در نخستین گام خود به مصاف تیم سرسخت سریلانکا رفته بودند. در آن دیدار که با حساسیت‌های بالایی همراه بود، شاگردان رئوفی توانستند با مدیریت صحیح بازی، حریف خود را ۲ بر صفر از پیش رو بردارند و استارت قدرتمندی در مسابقات داشته باشند.

با کسب دو پیروزی پیاپی و بدون از دست دادن حتی یک ست، تیم «الف» ایران حالا به عنوان یکی از مدعیان اصلی صعود، آماده مصاف با رقبای بعدی در مراحل حذفی می‌شود تا مسیر خود را برای کسب سکو هموار کند.

