به گزارش ایلنا، وینسنت کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ، شایعه جنجالی درباره نقش احتمالی‌اش به عنوان کارشناس تلویزیونی در انگلیس برای جام جهانی پیش رو را به شدت تکذیب کرد و در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی نیمه‌نهایی جام حذفی مقابل بایرلورکوزن، همهمه به پا کرد.

کمپانی پیش از اینکه سوال مربوط به گزارش نشریه «دیلی میل» حتی به پایان برسد، کلام را قطع کرد و گفت: «اصلاً راه ندارد، به هیچ وجه.» او با جملاتی که خنده حضار را در پی داشت، ادامه داد: «قرار است چه کار کنم؟ در تعطیلات هم به عنوان کارشناس تلویزیونی کار کنم؟ اگر این‌طور باشد، سال آینده دیگر خانواده‌ای برایم در مونیخ باقی نمی‌ماند.»

پیش از این، مایک کیگان، خبرنگار بریتانیایی در دیلی میل گزارش داده بود که چندین شبکه تلویزیونی انگلیسی با سرمربی بایرن مونیخ تماس گرفته‌اند تا از او به عنوان کارشناس مسابقات جام جهانی استفاده کنند، اما این مربی بلژیکی به آن‌ها پاسخ منفی داده است.

دانش و شناخت عمیق او از هری کین، مهاجم تیم ملی انگلیس، او را برای شبکه‌های انگلیسی بسیار جذاب کرده بود؛ به ویژه اینکه او پیش‌تر سابقه همکاری با BBC و Sky را به عنوان کارشناس داشته است.

بایرن مونیخ در تعقیب سه‌گانه – اما سه بازیکن غایب هستند

بایرن مونیخ که هفته گذشته سی و پنجمین قهرمانی خود در بوندسلیگا را جشن گرفت، اکنون تمام تمرکز خود را روی دی‌اف‌بی پوکال (جام حذفی آلمان) گذاشته است. سفر روز چهارشنبه به لورکوزن برای دیدار نیمه‌نهایی، فرصتی برای پرافتخارترین تیم آلمان است تا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۰ به فینال جام حذفی برسد. کمپانی برای این نبرد حساس باید بدون سه بازیکن مصدوم خود یعنی سرژ گنابری (کشیدگی عضله نزدیک‌کننده)، لنارت کارل (دوران بازتوانی پس از پارگی عضله) و تام بیشوف (پارگی عضله) تیمش را مدیریت کند.

به همین دلیل برای کمپانی حیاتی است که جمال موسیالا پس از مصدومیت شدید تابستان گذشته، همچنان به روزهای اوج خود نزدیک شود. این بازیکن ۲۳ ساله پس از دوری طولانی‌مدت «در فرم خوبی» قرار دارد و به گفته کمپانی «به بهترین سطح خود نزدیک شده است.» تنها سوال باقی‌مانده این است: «چه زمانی آن موسیالای جادویی بازمی‌گردد؟ جمالی که در اوج مطلق باشد؟ و این اتفاق ۱۰۰ درصد رخ خواهد داد.»

در لیگ قهرمانان اروپا نیز تقابل‌های دشوار نیمه‌نهایی مقابل پاری سن ژرمن برای ۲۸ آوریل و ۶ می برنامه‌ریزی شده است و در غیاب گنابری، انتظار می‌رود موسیالا بار دیگر نقشی محوری ایفا کند. او پیش از این در بازی برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل رئال مادرید به عنوان یک تعویض طلایی توانایی‌هایش را ثابت کرده بود؛ جایی که با یک دریبل تماشایی باعث شد ادواردو کاماوینگا کارت زرد اولش را دریافت کند (بازیکنی که بعداً با کارت زرد دوم اخراج شد) و سپس با یک پاس پشت پای عالی، گل تساوی‌بخش ۳-۳ لوئیس دیاز در دقایق پایانی را ساخت تا صعود مونیخی‌ها قطعی شود.

