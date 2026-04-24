پاداش نجومی باواریاییها در انتظار کمپانی
باشگاه بایرن مونیخ در نظر دارد به پاس عملکرد و نتایج درخشان وینسنت کمپانی، پاداش مالی قابل توجهی را به سرمربی بلژیکی خود اختصاص دهد.
به گزارش ایلنا، قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا برای وینسنت کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ، نهتنها یک نقطه عطف ورزشی محسوب میشود، بلکه از نظر مالی نیز برای او بسیار سودآور خواهد بود.
طبق گزارش اسپورت بیلد، در قرارداد او پاداش قابلتوجهی برای موفقیت در معتبرترین رقابت باشگاهی اروپا پیشبینی شده است که در صورت بالا بردن جام قهرمانی در پایان ماه می، مبلغ یک میلیون یورو به او تعلق میگیرد.
کمپانی و شاگردانش پس از پیروزی دراماتیک در مرحله یکچهارم نهایی مقابل رئال مادرید، حالا باید در نیمهنهایی به مصاف پاری سن ژرمن بروند. بازی رفت برای سهشنبه آینده در پاریس برنامهریزی شده و دیدار برگشت نیز هشت روز بعد در مونیخ برگزار خواهد شد.
در صورت صعود به فینال، بایرن باید با برنده دیدار آرسنال یا اتلتیکو مادرید روبرو شود. مسابقه نهایی و سرنوشتساز این رقابتها قرار است در تاریخ ۳۰ می در بوداپست مجارستان برگزار گردد.
تیم تحت هدایت کمپانی که پیش از این قهرمانی خود در بوندسلیگا را قطعی کرده است، اولین جام خود را در این فصل فوقالعاده به دست آورده است. باواریاییها پس از پیروزی ۲ بر صفر روز چهارشنبه مقابل بایرلورکوزن، علاوه بر حضور در نیمهنهایی لیگ قهرمانان، به فینال جام حذفی آلمان (دیافبی پوکال) نیز راه یافتهاند و حالا حتی شانس کسب سهگانه را دارند.