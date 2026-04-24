دورتموند در یک قدمی جذب دو پدیده جوان

به گزارش ایلنا و نشریه بیلد، این بازیکن ۱۸ ساله تصمیم گرفته است قرارداد رو به اتمام خود را تا سال ۲۰۲۹ تمدید کند؛ این در حالی است که باشگاه‌های فاینورد روتردام، اندرلخت و آینتراخت فرانکفورت به دقت شرایط و پیشرفت او را زیر نظر داشتند.

این مدافع میانی تا به حال دو بار در لیست نفرات نیکو کواچ برای روز مسابقه قرار گرفته است و اطمینان دارد که در نهایت می‌تواند جایگاه ثابتی در تیم اصلی به دست آورد؛ باوری که مدیران باشگاه نیز در آن سهیم هستند.

همچنین شواهد نشان‌دهنده ماندگاری دانیلو کروسون در این باشگاه است و بیلد گزارش داده که مذاکرات برای تمدید قرارداد در حال انقضای او در جریان است.

این بازیکن اوکراینی از مهره‌های ثابت تیم ذخیره‌های باشگاه در لیگ منطقه‌ای محسوب می‌شود و پیش از این یک بار نیز به اردوی تیم بزرگسالان فراخوانده شده است.

