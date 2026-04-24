به گزارش ایلنا، نوری شاهین، مربی ۳۷ ساله، در کانال یوتیوب «کافا اسپورتس» با اشاره به تلاش‌هایش برای جذب ستاره جوان رئال مادرید توضیح داد: «من برای آوردن آردا به دورتموند بسیار مشتاق بودم.» او در ادامه افزود: «در آن زمان، او به من گفت: مربی، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، من آن پیراهن را به دست خواهم آورد.»

همان‌طور که مشخص است، این انتقال قرضی در نهایت به سرانجام نرسید، هرچند شاهین به دلایل دقیق توقف این جابه‌جایی اشاره‌ای نکرد. گولر با وجود اینکه در فصل گذشته تنها ۱۲ بار به میدان رفت و برخی از این بازی‌ها را هم به دلیل مصدومیت همسترینگ از دست داد، در برنابئو ماندنی شد و خود را به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی تیم تثبیت کرد.

این ملی‌پوش ترکیه‌ای با وجود دقایق بازی محدود، در ۴۳ بازی رسمی که عمدتاً به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین می‌شد، روی ۱۴ گل تاثیرگذار بود. او در جام جهانی باشگاه‌ها زیر نظر سرمربی جدید، ژابی آلونسو، به یک بازیکن ثابت تبدیل شد و این روند در دوران جانشین آلونسو، یعنی آلوارو آربلوا نیز تداوم یافت.

او در این فصل تاکنون ۵۰ بار به میدان رفته و ۲۰ تاثیرگذاری مستقیم روی گل‌ها داشته است که شامل بریس مقابل بایرن مونیخ در بازی برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا می‌شود.

با این حال، بعید به نظر می‌رسد که او بتواند آمار خود را در این فصل بهبود ببخشد. روز پنج‌شنبه، باشگاه رئال مادرید اعلام کرد که این هافبک هجومی دچار مصدومیت شدید همسترینگ شده است و با وجود اینکه باشگاه مدت زمان دقیق دوری او را تایید نکرده، اما فصل تقریباً برای او به پایان رسیده است. همچنین حضور او در جام جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با وجود این شرایط، گولر همچنان امید بزرگ ترکیه باقی مانده است. او پیش از این یکی از درخشان‌ترین بازیکنان تیم ملی کشورش در اولین کارزار مقدماتی جام جهانی از سال ۲۰۰۲ بود که چهار پاس گل و یک گل را به ثبت رساند.

گولر که در سال ۲۰۲۳ با مبلغ ۲۸ میلیون یورو از فنرباغچه استانبول به رئال پیوست، تا سال ۲۰۲۹ با این تیم قرارداد دارد. در همین حال، شاهین مدتی پیش از سمت خود در بروسیا دورتموند برکنار شد.

دوران شش‌ماهه حضور او در دورتموند با روی کار آمدن نیکو کواچ به پایان رسید و او از سپتامبر ۲۰۲۵ هدایت تیم باشاک‌شهیر در لیگ برتر ترکیه را بر عهده گرفته است که در حال حاضر در جایگاه مستحکم پنجم سوپرلیگ قرار دارد.

