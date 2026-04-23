البطائح برابر العین تسلیم شد

به گزارش ایلنا، در یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته بیست‌وسوم لیگ برتر امارات، تیم البطائح که هدایت آن را فرهاد مجیدی برعهده دارد، از ساعت 20:15 امشب در ورزشگاه خالد بن محمد به مصاف العین صدرنشین رفت.

شاگردان مجیدی که در چهار هفته گذشته شکست‌ناپذیر بودند و یک برد مقابل عجمان و سه تساوی برابر النصر، کلباء و خورفکان به دست آورده بودند، امیدوار بودند این روند را برابر تیم صدرنشین نیز ادامه دهند، اما خیلی زود دروازه‌شان باز شد.

در ابتدای مسابقه، ارسال توپ از سمت راست و ضربه سر عبدالکریم ترائوره در محوطه جریمه به دست عمر کیتا، مدافع گینه‌ای البطائح برخورد کرد. داور پس از بازبینی VAR این صحنه را پنالتی اعلام کرد؛ تصمیمی که با اعتراض شدید فرهاد مجیدی همراه شد، چرا که او معتقد بود توپ ابتدا به سر بازیکن تیمش برخورد کرده و سپس به دست او رسیده است.

کوجو لابا در دقیقه 6 پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و با شوتی به مرکز دروازه گل نخست العین را به ثمر رساند تا تیمش خیلی زود پیش بیفتد.

در نیمه دوم نیز العین به گل دوم رسید. در دقیقه 52 روی ارسال کاکو از کرنر سمت راست، مروان فهد مدافع راست البطائح به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.

در ادامه تلاش شاگردان مجیدی برای جبران نتیجه ثمری نداشت و العین نیز چند موقعیت دیگر را از دست داد تا مسابقه در نهایت با برتری دو بر صفر صدرنشین به پایان برسد.

با این نتیجه، البطائح با 19 امتیاز در رتبه دوازدهم جدول باقی ماند و العین با 59 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد و یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شد.

