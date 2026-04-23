قطع همکاری رسمی عربستان با رنار؛
دونیس سرمربی جدید تیم ملی عربستان شد
فدراسیون فوتبال عربستان با پایان همکاری با هروه رنار، جورجیوس دونیس یونانی را تا سال ۲۰۲۷ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، در فاصله کمتر از چند ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال عربستان یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین تصمیمات خود را اتخاذ کرد و به همکاری با هروه رنار پایان داد. رنار که با پیروزی تاریخی برابر آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ نامش را در فوتبال عربستان ماندگار کرده بود، پس از نتایج نوسانی و دو شکست اخیر مقابل مصر و صربستان نتوانست نظر کامل مدیران را برای ادامه راه جلب کند.
با افزایش فشارهای فنی و رسانهای و تردید درباره روند آمادهسازی تیم، مسئولان فوتبال عربستان تصمیم گرفتند پیش از ورود به مراحل نهایی تدارکات جام جهانی، تغییر بزرگی روی نیمکت ایجاد کنند.
ساعاتی پیش رسانه رسمی تیم ملی عربستان با انتشار اطلاعیهای رسمی، پایان همکاری با رنار و انتخاب جورجیوس دونیس را اعلام کرد. طبق این بیانیه، دونیس با قراردادی معتبر تا جولای ۲۰۲۷ هدایت تیم ملی را بر عهده خواهد گرفت.
دونیس که سابقه کار در تیمهایی مانند آ.ا.ک آتن و پائوک یونان را دارد، در فوتبال عربستان نیز چهره شناختهشدهای است و پیشتر هدایت الهلال، الوحده، الفتح و الخلیج را بر عهده داشته است؛ موضوعی که به تطبیق سریعتر او با شرایط جدید کمک میکند. او در دوران مربیگری خود به افتخاراتی همچون قهرمانی لیگ و جام حذفی قبرس، قهرمانی جام خادمالحرمین و جام ولیعهد عربستان و همچنین سوپرجام عربستان رسیده است.
تیم ملی عربستان اکنون خود را برای ورود به مرحله چهارم و پایانی برنامه آمادهسازی جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند؛ رقابتهایی که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. همچنین قرار است پیش از اعزام به اردوی پایانی در آمریکا، کنفرانسی خبری با حضور کادر فنی تیم ملی در ریاض برگزار شود.