خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
پایان فصل یامال و نگرانی بزرگ اسپانیا برای جام جهانی

پایان فصل یامال و نگرانی بزرگ اسپانیا برای جام جهانی
کد خبر : 1777169
لینک کوتاه کپی شد.

لامین یامال به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه همسترینگ فصل را از دست داد و احتمال دارد دو بازی نخست اسپانیا در جام جهانی مقابل کیپ‌ورد و عربستان را نیز از دست بدهد.

به گزارش ایلنا،  لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، به دلیل مصدومیت از عضله همسترینگ پای چپ قادر به همراهی تیمش در دیدارهای باقی‌مانده فصل نخواهد بود. باشگاه بارسلونا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این بازیکن تحت درمان محافظه‌کارانه قرار گرفته تا شانس حضورش در جام جهانی حفظ شود.

هرچند بارسا مدت دقیق دوری او را مشخص نکرده، اما روزنامه موندو دیپورتیو گزارش داد مصدومیت یامال معمولاً به ۴۵ تا ۶۰ روز زمان نیاز دارد؛ موضوعی که زنگ خطر را برای تیم ملی اسپانیا به صدا درآورده است. اسپانیا ۱۵ ژوئن در نخستین بازی خود در جام جهانی برابر کیپ‌ورد قرار می‌گیرد و در ادامه ۳۱ خرداد به مصاف عربستان می‌رود.

در بهترین حالت، یامال شاید بتواند به مرحله گروهی برسد، اما در سناریوی محتاطانه و دوری حدود دوماهه، دو دیدار نخست مقابل کیپ‌ورد و عربستان را قطعاً از دست خواهد داد و تنها شانس حضورش در بازی سوم برابر اروگوئه در تاریخ ۶ تیر باقی می‌ماند.

همه‌چیز اکنون به روند پاسخ بدن این بازیکن به درمان بستگی دارد، اما غیبت قطعی او در بازی‌های پایانی لالیگا و احتمال از دست دادن دو مسابقه نخست جام جهانی تقریبا مسجل است؛ خبری که واکنش مثبت رسانه‌های عربستانی را نیز در پی داشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

