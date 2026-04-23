پایان فصل یامال و نگرانی بزرگ اسپانیا برای جام جهانی

به گزارش ایلنا، لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، به دلیل مصدومیت از عضله همسترینگ پای چپ قادر به همراهی تیمش در دیدارهای باقی‌مانده فصل نخواهد بود. باشگاه بارسلونا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این بازیکن تحت درمان محافظه‌کارانه قرار گرفته تا شانس حضورش در جام جهانی حفظ شود.

هرچند بارسا مدت دقیق دوری او را مشخص نکرده، اما روزنامه موندو دیپورتیو گزارش داد مصدومیت یامال معمولاً به ۴۵ تا ۶۰ روز زمان نیاز دارد؛ موضوعی که زنگ خطر را برای تیم ملی اسپانیا به صدا درآورده است. اسپانیا ۱۵ ژوئن در نخستین بازی خود در جام جهانی برابر کیپ‌ورد قرار می‌گیرد و در ادامه ۳۱ خرداد به مصاف عربستان می‌رود.

در بهترین حالت، یامال شاید بتواند به مرحله گروهی برسد، اما در سناریوی محتاطانه و دوری حدود دوماهه، دو دیدار نخست مقابل کیپ‌ورد و عربستان را قطعاً از دست خواهد داد و تنها شانس حضورش در بازی سوم برابر اروگوئه در تاریخ ۶ تیر باقی می‌ماند.

همه‌چیز اکنون به روند پاسخ بدن این بازیکن به درمان بستگی دارد، اما غیبت قطعی او در بازی‌های پایانی لالیگا و احتمال از دست دادن دو مسابقه نخست جام جهانی تقریبا مسجل است؛ خبری که واکنش مثبت رسانه‌های عربستانی را نیز در پی داشته است.

