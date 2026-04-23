فلورنتینو پرز؛ داور غافلگیرکننده مسابقه نمایشی در برنابئو
در حاشیه اپن مادرید، فلورنتینو پرز در اقدامی غیرمنتظره داور یک مسابقه نمایشی در سانتیاگو برنابئو شد؛ صحنهای که بسیاری ابتدا آن را ساخته هوش مصنوعی تصور کردند.
به گزارش ایلنا، در اتفاقی جالب در حاشیه رقابتهای تنیس اپن مادرید، فلورنتینو پرز در یک نقش غیرمنتظره ظاهر شد و قضاوت یک مسابقه نمایشی را بر عهده گرفت. این بازی سرگرمکننده میان تیم یانیک سینر و جود بلینگام مقابل زوج رافائل نادال و تیبو کورتوا برگزار شد و همه چیز در دل ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شکل گرفت.
این صحنه به حدی غیرمعمول بود که بسیاری در اولین نگاه تصور کردند عکس منتشر شده با کمک هوش مصنوعی ساخته شده است، اما این تصاویر واقعیاند و صبح امروز در جریان یک بازدید تبلیغاتی از ورزشگاه ثبت شدهاند.
سانتیاگو برنابئو که تنها طی ۴۸ ساعت از یک زمین فوتبال به یک زمین تنیس مدرن تبدیل شده، قرار است در صورت درخواست ستارگان شرکتکننده در اپن مادرید، میزبان تمرینات اختصاصی آنها نیز باشد.
نکته قابل توجه این است که نسخه جدید برنابئو فقط برای رویدادهای نمایشی در نظر گرفته نشده و ظرفیت برگزاری مسابقات رسمی تنیس را هم دارد؛ البته در آن رقابتها به جای فلورنتینو پرز، یک داور حرفهای روی صندلی قضاوت خواهد نشست.