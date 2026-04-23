درخشش دو ایرانی در برد الوحده مقابل شارجه

به گزارش ایلنا، در یکی از مسابقات هفته بیست‌وسوم لیگ برتر امارات، تیم الوحده عصر امروز از ساعت 17:30 در ورزشگاه باشگاه شارجه مقابل این تیم قرار گرفت. در این دیدار محمد قربانی و رضا غندی‌پور در فهرست الوحده حضور داشتند و مبین دهقان جایی در لیست مسابقه نداشت.

الوحده که در 12 بازی اخیر خود تنها یک پیروزی کسب کرده بود و در شش مسابقه گذشته نیز موفق به برد نشده بود، پس از شکست هفته قبل برابر الاتحاد عربستان در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، این بار با هدایت سرمربی جدید خود برابر شارجه به میدان رفت و سرانجام به روند ناکامی‌هایش پایان داد.

شاگردان حسن العبدولی که در این فصل چهارمین سرمربی خود را تجربه می‌کنند، در دقیقه 18 به گل اول رسیدند. در این صحنه دوشان تادیچ با یک پاس در عرض زمینه‌ساز گل شد و کایو کاندو با ضربه نهایی دروازه تیم تحت هدایت ژوزه مورایس را باز کرد؛ مربی‌ای که فصل را با الوحده آغاز کرده بود اما در تقابل با تیم سابقش موفق ظاهر نشد.

در ادامه محمد قربانی در دقیقه 74 و رضا غندی‌پور در دقیقه 84 به میدان آمدند و حضور کوتاه‌مدت آن‌ها تاثیر قابل توجهی در جریان بازی گذاشت. الوحده در وقت‌های تلف‌شده به گل دوم رسید؛ جایی که قربانی با یک فرار سریع از سمت راست زمین، توپ را به پشت تیرک دوم ارسال کرد و تادیچ با پاس در عرض، موقعیتی ایده‌آل مقابل دروازه خالی ساخت تا رضا غندی‌پور در دقیقه 2+90 گل دوم را به ثمر برساند.

با این پیروزی، الوحده 39 امتیازی شد و به رتبه چهارم جدول لیگ برتر امارات صعود کرد تا همچنان امیدوار به کسب سهمیه آسیایی باقی بماند. شارجه نیز با 25 امتیاز در جایگاه هشتم جدول ایستاد.

