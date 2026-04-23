داور فینال لیگ نخبگان آسیا مشخص شد

به گزارش ایلنا، دیدار فینال لیگ نخبگان آسیا بین تیم‌های الاهلی عربستان و ماچیدا زلویا ژاپن از ساعت 19:45 روز شنبه ۵ اردیبهشت در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده برگزار می‌شود و کنفدراسیون فوتبال آسیا در فاصله ۴۸ ساعت مانده به این مسابقه، تیم داوری آن را معرفی کرد.

بر اساس اعلام AFC، قضاوت این بازی حساس بر عهده ایلگیز تانتاشف، داور باتجربه ازبکستانی خواهد بود؛ داوری که در سال‌های اخیر یکی از چهره‌های الیت داوری در قاره آسیا محسوب می‌شود و در رقابت‌های مهم بین‌المللی حضور پررنگی داشته است.

تانتاشف در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا چند مسابقه مهم را سوت زده و قضاوت دیدار تیم‌هایی مانند الاتحاد عربستان، الوحده امارات و ویسل کوبه ژاپن در کارنامه او دیده می‌شود؛ مسابقاتی که به دلیل حساسیت بالا، نشان‌دهنده اعتماد AFC به این داور ازبکستانی است.

او علاوه بر بازی‌های مرحله گروهی، دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی بین الاتحاد عربستان و الوحده امارات را نیز قضاوت کرده و همچنین داور مسابقه نیمه‌نهایی میان ویسل کوبه ژاپن و الاهلی عربستان بوده است؛ دیداری که حالا دوباره در فینال باید برای نماینده عربستان قضاوت کند.

این داور ازبکستانی در کنار فعالیت در لیگ نخبگان آسیا، سابقه قضاوت در لیگ قهرمانان آسیا و مسابقات ملی تحت نظارت فیفا را نیز در کارنامه دارد و از گزینه‌های مطرح داوری برای حضور در جام جهانی به شمار می‌رود.

در این مسابقه، آندری سپنکو به عنوان کمک‌داور در کنار تانتاشف حضور خواهد داشت و فردوس نورسافاروف نیز مسئولیت اتاق VAR را بر عهده می‌گیرد.

با توجه به اهمیت بالای این فینال و تقابل نمایندگان شرق و غرب آسیا، عملکرد تیم داوری می‌تواند تأثیر مهمی در تعیین قهرمان این دوره داشته باشد؛ جایی که تانتاشف پیش از این در پنج دیدار لیگ نخبگان نیز قضاوت‌های قابل قبولی ارائه کرده است.

بر این اساس، اسامی تیم داوری فینال لیگ نخبگان آسیا به شرح زیر است:

ایلگیز تانتاشف (ازبکستان) – داور وسط

آندری سپنکو (ازبکستان) – کمک‌داور

ژو فی (چین) – کمک‌داور

ما نینگ (چین) – داور چهارم

محمد تقی الجعفری (سنگاپور) – داور VAR

فردوس نورسافاروف (ازبکستان) – کمک VAR

