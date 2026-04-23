به گزارش ایلنا، منابع آگاه در کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده‌اند که «پس از بررسی رسمی IFAB، تصمیمات تیم داوری در دیدار شباب الاهلی و ماچیدا زلویا کاملاً مطابق قوانین بوده است» و به همین دلیل «هیچ دلیلی برای تکرار مسابقه وجود ندارد.»

در این مسابقه که در مرحله نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا برگزار شد، شباب الاهلی در وقت‌های تلف‌شده به گل تساوی رسید، اما این گل پس از بازبینی توسط VAR و با تصمیم شون اوانز، داور استرالیایی، مردود اعلام شد؛ تصمیمی که واکنش‌های زیادی به همراه داشت.

طبق گزارش‌های ارائه‌شده، «گل از یک شروع مجدد غیرقانونی حاصل شده بود»، زیرا در زمان اجرای پرتاب اوت، «روند تعویض بازیکن ماچیدا زلویا هنوز تکمیل نشده بود.» به همین دلیل داور دستور به تکرار شروع بازی و لغو گل داد.

گفته می‌شود AFC برای اطمینان از صحت این تصمیم، پرونده را به IFAB ارجاع داده است؛ نهادی که مسئول تدوین و تفسیر قوانین فوتبال در سطح جهان است.

در نهایت IFAB پس از بررسی مکالمات بین داور مسابقه، اتاق VAR و داور چهارم، «درستی تصمیم شون اوانز را تأیید کرده» و اعلام کرده است که گل باید مردود اعلام می‌شد.

همچنین مشخص شده که «ادهم مخادمه، داور چهارم، هنگام تعویض بازیکن تیم ژاپنی از طریق سیستم ارتباطی درخواست توقف بازی را داده بود»، اما داور اصلی «به دلیل نامفهوم بودن صدا واکنشی نشان نداده» و همین موضوع منجر به ورود VAR به صحنه شده است.

با این تصمیم، پرونده این دیدار جنجالی بسته شد و صعود ماچیدا زلویا به فینال قطعی ماند؛ مسابقه نیز تکرار نخواهد شد.

