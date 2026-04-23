به گزارش ایلنا، حواشی و جنجال‌های نبرد جنجالی شباب الاهلی امارات و ماچیدای ژاپن در چارچوب مرحله نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا به اوج خود رسیده است. روز گذشته بود که رسانه‌ها از نامه رسمی باشگاه اماراتی به کنفدراسیون فوتبال آسیا پرده برداشتند؛ نامه‌ای که در آن به شدت به عملکرد داور اعتراض شده و تقاضای صریح تکرار مسابقه مطرح شده بود.

در همین راستا، روزنامه معتبر «الشرق الأوسط» در گزارشی تازه فاش کرد که کمیته انضباطی AFC با درخواست اماراتی‌ها مخالفت کرده و حکم به عدم تکرار این دیدار داده است. در گزارش رسمی این کمیته تصریح شده که هرچند داور استرالیایی مسابقه مرتکب اشتباه محاسباتی شده، اما این نوع لغزش‌ها دلیلی برای ابطال نتیجه و برگزاری مجدد بازی نخواهد بود.

با بسته شدن پرونده در کنفدراسیون فوتبال آسیا، به نظر می‌رسد مدیران شباب الاهلی اکنون تنها یک راه پیش روی خود می‌بینند و آن ارجاع پرونده به دادگاه داوری ورزش (CAS) است. این در حالی است که زمان به سرعت برای آن‌ها در حال گذر است و طبق برنامه، دیدار فینال لیگ نخبگان شنبه هفته آینده میان الاهلی عربستان و ماچیدای ژاپن برگزار می‌شود.