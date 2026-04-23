مالکان درمانده چلسی: بنای یادبودی برای هرجومرج و فروپاشی
تصمیم باشگاه چلسی برای اخراج لیام روزنیور تنها پس از ۱۰۶ روز حضور در مسند هدایت تیم، جدیدترین گواه بر بنای ناکارآمدی و هرجومرجی است که مالکان «بلوکو» در استمفوردبریج پیریزی کردهاند.
به گزارش ایلنا، قرار بود روزنیور نمادی از مدل مالکیت چندباشگاهی باشد که «بلوکو» ایجاد کرده است؛ او در واقع از درون سیستم ارتقا یافت و در ماه ژانویه از استراسبورگ به چلسی آمد تا جانشین انزو مارسکای اخراجی شود. این استراتژی معیوب که توسط بهداد اقبالی و تاد بوهلی، مالکان مشترک باشگاه هدایت میشود، منجر به انتصاب مربی آیندهدار ۴۱ سالهای شد که بهطور اجتنابناپذیری در برابر این غول مهارنشدنی فوتبال، کمتجربه بود.
این حرکت شبیه به این بود که از یک هنرجوی رانندگی بخواهید آزمون خود را پشت فرمان یک فراری بگذراند. مربیان بسیار باتجربهتر از روزنیورِ تازهکار، برای بقا در میان آشفتگی و فشارهای منحصربهفردی که زندگی در چلسی تحمیل میکند، دست و پا زدهاند. او زمان دارد تا دوباره خود را بسازد، اما این تجربه زخمهایی بر جای خواهد گذاشت. در واقع، روزنیور پس از چند ماه کابوسوار، پیش از آنکه از این وضعیت خلاص شود، شایسته مقداری همدردی است.
نتیجه نهایی، بحران دیگری است که بلوکو خلق کرده؛ بحرانی که منجر به رفتوآمد مداوم مربیان، رابطهای سمی میان مالکان و هواداران چلسی و همچنین ثبت بزرگترین زیان پیش از مالیات در تاریخ لیگ برتر شده است که در ابتدای آوریل ۲۶۲ میلیون پوند اعلام شد.
زمانی که این گروه در می ۲۰۲۲ در معاملهای ۴.۲۵ میلیارد پوندی جانشین رومن آبراموویچ شدند و کنترل چلسی را به دست گرفتند، این تیم تازه تحت هدایت توماس توخل (سرمربی فعلی انگلیس) در رده سوم لیگ برتر قرار گرفته بود و در هفت سال گذشته از رتبه پنجم پایینتر نرفته بود. آنها تنها یک سال قبل قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده بودند. اکنون، آنها با نبردی سخت برای کسب هر نوع سهمیه اروپایی در فصل آینده روبرو هستند، آن هم با ضربه مالی سنگینی که عدم راهیابی به اروپا به همراه خواهد داشت.
چلسی در بیانیهای که برای اخراج روزنیور منتشر کرد، آورده است: «ما فرآیند خوداندیشی را آغاز خواهیم کرد»؛ هوادارانی که برای اعتراض به خیابانها ریختهاند، خواهند گفت که این کار خیلی زودتر از اینها باید انجام میشد. آخرین اقدام روزنیور به عنوان سرمربی چلسی، حمله علنی و تند به بازیکنانش پس از شکست ۳-۰ روز سهشنبه مقابل برایتون بود؛ شکستی که باعث شد آنها برای اولین بار از سال ۱۹۱۲، پنج باخت پیاپی بدون حتی یک گل زده را تجربه کنند.
ارتباط آشکار این وضعیت با غرق شدن کشتی تایتانیک برقرار شد و تمام شواهد نشان میدهد که چلسیِ تحت مدیریت بلوکو، از زیر خط آب سوراخ شده است. اخراج روزنیور ممکن است یک مشکل را حل کند، اما کسانی که در اتاق هیئتمدیره چلسی نشستهاند باید بخش اصلی مسئولیت را برای باشگاهی که به نظر میرسد به شکل فزایندهای از کنترل خارج شده، بر عهده بگیرند.
زیانهای اخیر چلسی، کسری ۱۹۷.۵ میلیون پوندی منچسترسیتی در سال ۲۰۱۱ را تحتالشعاع قرار داد؛ آن هم با وجود درآمد ۴۹۰.۹ میلیون پوندی که باشگاه میگوید دومین رکورد بالای درآمد در تاریخش است. از زمان روی کار آمدن مدیریت فعلی در سال ۲۰۲۲، چلسی حدود ۱.۵ میلیارد پوند صرف خرید بازیکنان کرده و تمرکز خود را بر جذب گروهی از بازیکنان جوان با قراردادهای طولانیمدت گذاشته است. در این مدت، آنها توخلِ قهرمان لیگ قهرمانان را در پایان ۱۰۰ روز اول مدیریت خود اخراج کردند و سپس جانشین او، گراهام پاتر را هفت ماه بعد کنار گذاشتند.
فرانک لمپارد دوره کوتاه دوم خود را به عنوان مربی موقت سپری کرد و پس از او مائوریسیو پوچتینو، سرمربی سابق تاتنهام، هدایت تیم را بر عهده گرفت که پس از یک فصل با توافق دوجانبه جدا شد. انزو مارسکا مسئولیت را پذیرفت، اما در ماه ژانویه و کمتر از شش ماه پس از قهرمانی در جام جهانی باشگاهها که به قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا اضافه شده بود، اخراج شد. اگر تیر خلاص برای روزنیور انتقاد از بازیکنانش بود، جدایی مارسکا در میان اصطکاک با سلسلهمراتب چلسی رخ داد؛ او پس از پیروزی ۲-۰ مقابل اورتون در دسامبر، با بیان اینکه «افراد زیادی» آن را به «بدترین ۴۸ ساعت» او پس از پیوستن به باشگاه تبدیل کردهاند، چهرههای کلیدی باشگاه را شوکه کرد.
شاید این حرف رمزآلود بود، اما آغاز پایان برای این مربی ایتالیایی بود، چرا که مدیران چلسی نگاه منفی به ابراز نارضایتی علنی او داشتند. با این حال، کسانی که از دیدگاههای مارسکا مطلع بودند، گفتند او از عوامل متعددی ناراضی بود، از جمله توصیههایی درباره اینکه کدام بازیکنان باید در ترکیب اصلی باشند و کدام تعویضها باید در طول مسابقه انجام شود. این وضعیت به «آزمایش روزنیور» ختم شد که نتیجه معکوسی برای بلوکو داشت؛ آنها شاید با نگاه به تعداد مربیانی که در دوران تصدیشان استخدام و اخراج شدهاند، بالاخره به این فکر بیفتند که: «مشکل از آنها نیست، مشکل از ماست.»
پت نوین، بال سابق چلسی، به رادیو ۵ لایو گفت: «باید کمی سادهلوح باشید که با دیدن تمام شواهد موجود، از این وضعیت غافلگیر شوید. این چهارمین فصلی است که مالکیت جدید مستقر شده است. این مربی شماره ۶ است. وقتی این تعداد بار مربی را عوض میکنید، باید این سوال را بپرسید که آیا واقعاً مشکل از مربی است؟»
نوین افزود: «زمانی که آنها باشگاه را تحویل گرفتند، وضعیت وحشتناکی بود، دوران سختی بود. آنها لیاقت یکی دو سال فرصت را داشتند. اما اکنون چهار سال گذشته است. ۱.۵ میلیارد پوند هزینه شده است. این روشی است که مشخصاً به نظر نمیرسد خیلی خوب جواب بدهد. این مدلی است که ما با آن احساس راحتی نمیکنیم؛ کل این مسئولیت بدون اختیار، اگر مربی باشید. روزنیور بازیکنان را انتخاب نکرد. او فقط مربیای است که اتفاقی در آنجا حضور دارد.»
کالوم مکفارلین تا پایان فصل در نقش یک «توریِ ایمنی» بازمیگردد؛ مربی سابق زیر ۲۱ سالهها که پیش از این در فصل جاری، فاصله بین مارسکا و روزنیور را پر کرده بود. او باید پیش از تلاش برای اطمینان از اینکه چلسی حداقل سهمیه اروپا را کسب میکند، بازی نیمهنهایی جام حذفی مقابل لیدز یونایتد را روز یکشنبه در ومبلی هدایت کند. و سپس، پس از آن دوره «خوداندیشی»، چلسی به گفته خودشان کار را شروع خواهد کرد تا «ثبات را به جایگاه سرمربی بازگرداند.»
این موضوع سوال بزرگتری را مطرح میکند. کدام مربی حاضر است اعتبار به سختی به دست آمده خود را با کار در محیط پرنوسان و آشفتهای که در حال حاضر ویژگی چلسی است، به خطر بیندازد؟ نام ژابی آلونسو پیش از این مطرح شده، اما بسیار بعید است که این شخصیت آرام و سنجیده، پس از آنکه علیرغم اثبات کیفیتش با قهرمانی بوندسلیگا در بایرلورکوزن، در عرض هشت ماه در رئال مادرید جویده و بیرون انداخته شد، به چلسی فکر کند. آندونی ایرائولا پس از جدایی از بورنموث در پایان فصل در دسترس خواهد بود، اما او هم مربی دیگری است که دوست دارد به روش خودش و در فضایی مملو از آرامش و اعتماد کار کند، همانطور که در ساحل جنوبی دارد.
چلسی فرسنگها با آن فضا فاصله دارد. سسک فابریگاس، هافبک سابق آبیها، در کومو در حال ساختن اعتباری فوقالعاده است. آیا او میخواهد در حالی که وقایع چلسی را از دور تماشا میکند، ریسک فروپاشی آن اعتبار را بپذیرد؟ مارکو سیلوا از فولام ممکن است در پایان فصل به دنبال چالش جدیدی باشد و یک فرصت دیگر در باشگاهی سطح بالا ممکن است برای این مربی پرتغالی جذاب باشد. چلسی بالاخره کسی را پیدا خواهد کرد، اما این باشگاه دیگر آن گزینهی تضمینشده و وسوسهکنندهای نیست که زمانی برای نامهای نخبه دنیای مربیگری بود. و بابت این موضوع، بلوکو باید مسئولیت را بپذیرد.
منبع: بی بی سی