نگرانی عمیق در اردوی بارسلونا
یامال لحظاتی پس از گلزنی از روی نقطه پنالتی از حال رفت
لامین یامال در جریان تقابل چهارشنبه شب بارسلونا و سلتاویگو در رقابتهای لالیگا، دچار مصدومیت بسیار عجیب و نادری شد.
به گزارش ایلنا، در دقیقه ۴۰ مسابقه، یامال با اطمینان کامل پنالتیای که خودش گرفته بود را به گل تبدیل کرد تا بارسا را پیش بیندازد؛ گلی که در نهایت به تنها گل بازی و نتیجه نهایی تبدیل شد. با این حال، این ستاره ۱۸ ساله به جای جشن گرفتن، بلافاصله به نیمکت ذخیرهها علامت داد که دچار مصدومیت شده است. او سپس روی زمین افتاد و در حالی که همتیمیهایش با چهرههایی مبهوت به دور او جمع شده بودند، روی چمن دراز کشید.
تیم پزشکی بارسلونا مدت کوتاهی این مهاجم ستاره را روی زمین مداوا کردند و او در ادامه در حالی که به وضوح ناامید بود، لنگلنگان مستقیماً راهی تونل ورزشگاه شد. رونی باردغجی به جای او وارد زمین شد. هنوز ماهیت دقیق و میزان شدت این آسیبدیدگی مشخص نشده است.
این مصدومیت احتمالا در لحظه بهدست آمدن پنالتی رخ داده است؛ جایی که یامال هنگام اجرای یک فریب بدنی در محوطه جریمه با یوئل لاگو، مدافع سلتا، برخورد کرد و خسوس لوئیس مونوئرا مونترو، داور مسابقه را مجبور کرد که به نشانه پنالتی در سوت خود بدمد.
تقریباً بلافاصله پس از خروج یامال از زمین، مسابقه به دلیل یک وضعیت اضطراری پزشکی روی سکوها، نزدیک به ۲۰ دقیقه متوقف شد.
آیا سرمربی تیم ملی اسپانیا هم باید نگران باشد؟
برای بارسا، از دست دادن یامال در هفتههای پایانی فصل ضربه تلخی خواهد بود. اگرچه صدرنشین لالیگا حاشیه امنیت خوبی نسبت به نزدیکترین تعقیبکننده خود یعنی رئال مادرید دارد، اما همچنان چندین بازی تا دفاع کاتالانها از عنوان قهرمانی باقی مانده است. آنها در ماه می باید در حساسترین نبرد خود در الکلاسیکو به میدان بروند.
لوئیس دلا فوئنته، سرمربی اسپانیا نیز قطعاً صحنههای عجیب چهارشنبه شب را با نگرانی تماشا کرده است؛ چرا که جام جهانی ۲۰۲۶ تنها کمی بیش از یک ماه و نیم دیگر آغاز میشود و یامال مهرهای کلیدی برای قهرمان اروپا محسوب میشود.
انتظار میرود ستاره بارسا نقش محوری در این تورنمنت به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا ایفا کند؛ مسابقاتی که اسپانیا امیدوار است با کسب عنوان قهرمانی جهان در آن به پایان برسد. لاروخا رقابتهای خود را ۱۵ ژوئن مقابل کیپورد آغاز میکند و عربستان سعودی و اروگوئه دیگر تیمهای همگروه آنها هستند.
گل مقابل ویگو، بیست و چهارمین گل یامال در تمامی رقابتهای این فصل بود که در کنار ۱۸ پاس گل او ثبت شده است.